Набиуллина сообщила о разблокировке половины замороженных активов россиян
Около половины замороженных за рубежом активов российских граждан и компаний было разблокировано к началу этого года. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной думе 9 апреля.
«С учетом всех принятых мер к началу этого года было разблокировано около половины активов российских граждан и компаний, которые попали под блокировку в 2022 году», — сообщила она.
Набиуллина добавила, что ЦБ совместно с Минфином и правительством предпринимают все необходимые меры для разблокировки иностранных активов российских инвесторов в полном объеме.
Ранее, 5 апреля, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европе, вероятно, придется вернуть России €240 млрд замороженных активов, если Венгрия помешает продлению антироссийских санкций.
До этого, 1 апреля, агентство Reuters сообщило, что стоимость российских активов, замороженных в Швейцарии из-за экономических санкций против Москвы, выросла до 7,4 млрд швейцарских франков ($8,38 млрд). Год назад стоимость составляла 5,8 млрд франков. Согласно заявлению правительства, увеличение произошло за счет выявления и блокирования дополнительных средств.