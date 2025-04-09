В «Россетях» рассказали о расширении сотрудничества с международными компаниями
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- В «Россетях» рассказали о расширении сотрудничества с международными компаниями
Представители «Россетей» провели встречи с крупнейшими производителями энергооборудования на международной выставке Middle East Energy в ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе российской электросетевой компании.
«Мы постоянно расширяем сотрудничество с ведущими международными энергетическими компаниями. Проводимая работа важна для продвижения за рубежом отечественных научно-технических компетенций. Также изучение глобальных тенденций способствует повышению надежности и эффективности российского сетевого комплекса», — подчеркнул гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин.
По его словам, как крупнейший заказчик группа компания «готова содействовать проектам по локализации производств оборудования в России».
На выставке представители «Россетей» посетили стенды ближневосточных предприятий, в том числе Alfanar Group, а также компаний из других регионов —крупных производителей электрооборудования Nari Group Corporation, TBEA Company Limited, China XD Group, одного из ведущих поставщиков решений для передачи на постоянном токе и накопления электроэнергии China XJ Electric Corporation.
Middle East Energy (MEE) — крупнейшая энергетическая выставка Ближнего Востока, которая в этом году собрала более 1,6 тыс. участников из 170 стран.