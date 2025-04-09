В Киргизии предотвращена попытка организации госпереворота

В Киргизии пресечена попытка организации в стране массовых беспорядков и последующего государственного переворота, участники преступной группы задержаны. Об этом 9 апреля сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.

Отмечается, что сотрудники ведомства выявили факты и пресекли попытки организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками для разжигания межнациональной розни.

«Основной целью являлась дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота», — указали в ГКНБ.

С начала года госкомитет следил за группой, которую финансируют «идейные вдохновители» из оппозиции. Один из ее организаторов, предположительно, скрывается в ОАЭ. Члены сообщества должны были снять подставной провокационный ролик, в котором «избитая, полуобнаженная кыргызка» рассказала бы, как над ней якобы надругались иностранцы.

«Кадры должны были затронуть патриотические чувства кыргызстанцев, и спровоцировать события, схожие с произошедшими в мае 2024 года в Бишкеке. Далее специально подготовленные боевые группы с огнестрельным оружием организовали бы драки и погромы в местах, где живут и работают иностранцы», — говорится в Telegram-канале «Sputnik Кыргызстан».

Уточняется, что организация действий зачинщиков беспорядков велась из-за рубежа, ГКНБ продолжает работы по поимке организаторов.

5 марта пресс-центр ГКНБ сообщил, что в Киргизии задержали 30 членов террористической структуры, планировавших совершение терактов против чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. Члены ячейки систематически проводили сходки, где велась пропаганда радикальной идеологии, а также собирали деньги для финансирования терроризма, отметили в ведомстве.