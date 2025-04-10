История с трилогией: почему Бивол отказался от одного из чемпионских поясов

Дмитрий Бивол перестал быть абсолютным чемпионом мира — он отказался от пояса WBC (Всемирный боксерский совет). Эту информацию официально подтвердил президент организации Маурисио Сулейман, который заявил о получении уведомления от адвоката Бивола, пожелал успехов Дмитрию и объявил Дэвида Бенавидеса новым чемпионом WBC в полутяжелом весе. Причина отказа от пояса очевидна и никем не скрывается — Бивол не хочет драться с Бенавидесом, чего так настойчиво и как можно скорее требовала организация Сулеймана. Главная цель 34-летнего россиянина — отдых и качественная подготовка к третьему поединку с Артуром Бетербиевым.

Другой приоритет

Это следует из попавшего в Сеть письма адвоката российского боксера Патрика Инглиша президенту WBC: «Господин Бивол оказался в ситуации, в которой он вынужден отказаться от пояса... Все в боксе знают, что есть важное обязательство — провести третий бой с Бетербиевым. Мы работаем над тем, чтобы он состоялся», — говорится в документе.

Кроме того, в письме Инглиш призвал Сулеймана уважать правила. Напомним, WBC обязала Бивола провести бой с Бенавидесом сразу после победы Дмитрия над Бетербиевым в феврале 2025 года. При этом по системе ротации первыми запросить защиту могли именно в IBF (Международная боксерская федерация), а после — в WBO (Всемирная боксерская организация).

Ранее в интервью «СЭ» Бивол расставил приоритеты в предстоящих поединках, поставив возможную встречу с Бенавидесом не на первое место.

— Вы знаете, я нахожусь в таком состоянии, что чуть восстанавливаю здоровье, — рассказал Дмитрий. — Провожу время так, что наслаждаюсь жизнью — с детьми, родителями, друзьями. И пока сильно не задумываюсь о боях. Но понимаю, что впереди меня ждет трилогия (с Бетербиевым. — «Известия»). Она у меня сидит в голове, нужно закрыть этот вопрос. И есть еще потенциальные схватки с Саулем Канело и Дэвидом Бенавидесом. Сторона Канело и организаторы из Саудовской Аравии несколько раз заявляли, что им интересен такой бой. Поэтому у меня где-то отложилось, что он возможен.

Бенавидес же все-таки оказался разочарован таким развитием событий.

— Только узнал, что Бивол решил освободить пояс вместо нашего поединка, — приводит слова боксера издание The Ring. — Это не идеальный способ для меня получить титул, но тем не менее теперь я чемпион мира в полутяжелом весе. Намерен устраивать лучшие бои.

28-летний Бенавидес остается непобежденным бойцом — в его активе 30 побед, 24 из них нокаутом. В феврале 2025-го Дэвид стал регулярным чемпионом WBA, победив Дэвида Морелля.

Единственное правильное

Трилогия с Бетербиевым действительно выглядит предпочтительнее для всех, так как прошлые два поединка были и равными, и интересными. Первый бой состоялся в октябре 2024 года в Саудовской Аравии и продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Артуру — 114:114, 115:113, 116:112.

Ответный поединок прошел в феврале 2025-го в той же стране, но сильнее оказался уже Бивол — 114:114, 116:112, 115:113. Решением большинства судей он стал абсолютным чемпионом мира.

Теперь россиянин больше не «абсолют»: на данный момент он чемпион мира по версии WBA, WBO, IBF, The Ring, IBO в полутяжелом весе (до 79,2 кг).

— Жаль, что пояс уходит, и третий бой между Биволом и Бетербиевым будет не за абсолютного чемпиона мира, — отметил «Известиям» бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев. — Но Дмитрий принял единственное правильное и, подчеркну, мужское решение. Такое же решение принял и Бетербиев, когда ранее дал Дмитрию возможность реванша. В России это оценят. Думаю, что третий бой Бивола и Бетербиева будет интересным, как и предыдущие.

По словам Лебедева, Дмитрию сейчас важнее поставить точку в противостоянии с Бетербиевым. А с тем же Бенавидесом Бивол успеет сойтись позднее. При этом российский боксер потерял серьезные деньги, что вдвойне делает ему честь.

— Бивол заработал $2,7 млн за бой-реванш против Бетербиева, мы предлагали ему $8 млн за бой с Дэвидом Бенавидесом. Поэтому это была прекрасная возможность для Бивола, — сказал Сулейман Tha Boxing Voice.

По информации ряда источников, третий поединок между российскими боксерами может пройти в октябре 2025-го в Саудовской Аравии. Хотя президент IBA Умар Кремлев несколько раз говорил о возможности организовать этот бой в России.

— Если гипотетически рассматривать, было бы классно устроить это в Санкт-Петербурге, где я живу, — заявил «Известиям» Бивол. — Всегда приятно провести бой дома. Хочу, чтобы мои болельщики его увидели. Но не знаю, реально ли привезти поединок в Россию в текущей ситуации.

В активе Дмитрия — 24 победы (12 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.