Умерла педагог и режиссер РАМТа Елена Долгина

Режиссер, заслуженный деятель искусств России, педагог и помощник художественного руководителя РАМТа по творческим вопросам Елена Долгина умерла на 84-м году жизни. Об этом 9 апреля проинформировали на официальном сайте РАМТа.

«8 апреля ушла из жизни Елена Михайловна Долгина — заслуженный деятель искусств России, режиссер, педагог, с 1980 года неизменный и незаменимый помощник художественного руководителя РАМТа по творческим вопросам, — говорится в публикации.

По словам сотрудников культурного учреждения, Долгина наполняла РАМТ творческой энергией, теплотой и душевностью. Она также поддерживала в здании обстановку творчества и «горения».

«Менялись названия и репертуар, а Елена Михайловна оставалась с родным театром, который для нее был не профессией, а душевным призванием», — сообщили сотрудники театра.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в своем Telegram-канале отметил педагогический талант Долгиной. Он также назвал ее «домовым» театра. По его словам, режиссер в последнее время редко покидала квартиру. Но, несмотря на это, «голос и азарт» были почти прежними, дополнил Заславский.

Дата и место проведения церемонии прощания пока не уточняются.

Долгина окончила режиссерский факультет ГИТИСа в 1971 году. После выпуска она работала в Кировском ТЮЗе, где приняла участие в организации свыше 20 спектаклей. Впоследствии Долгина работала над спектаклями «Вечер русских водевилей», «Про Иванушку-дурачка», «Елена Премудрая», «Приключение Гогенштауфена», «Модная лавка», сыгранными в РАМТе, над «Па-де-труа» и «Баловни судьбы», которые представили на сцене Театра имени Пушкина. В 1992 году Долгину удостоили звания заслуженного деятеля искусств России.