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Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 9 апреля

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 9 апреля можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ на харьковском направлении поразили живую силу и технику механизированной, двух мотопехотных бригад, зенитно-ракетного полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Петровка, Ковали, Волчанкс, Золочев в Харьковской области и города Харьков.

Потери украинской армии на данном направлении составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, установка разминирования УР-77, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии, а также станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кроме того, ВС РФ было нанесено поражение предприятию по производству оперативно-тактических ракет, цехам производства ударных беспилотников и местам их хранения, а также скоплениям живой силы, техники украинских войск и иностранных наемников в 149 районах.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 50 612 БПЛА, 601 зенитный ракетный комплекс (ЗРК), 22 739 танков и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО), 23 395 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 827 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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