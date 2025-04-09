В РФ разработали сервис ИИ для прогнозирования лесных пожаров

Сколтех разработал сервис ИИ для прогнозирования лесных пожаров. Точность предсказания возникновения очагов возгораний достигает 87%. Система обучена на данных за 10 лет и адаптируется под каждый регион. Нейросеть учитывает погодные условия, тип растительности и активность населения. Модель задействует спутниковые снимки, рельеф, плотность и близость к дорогам, сообщает телеканал «Известия».

Прогноз формируется на пять суток вперед для оперативного реагирования. Испытания проходят в Сахалинской области, в систему ввели большие объемы данных. Платформа поможет вовремя ограничить доступ в леса и предотвратить ЧП. Рослесхоз рекомендовал доработать систему, так как нужны карты и автоматические отчеты. Метод считается перспективным, но возможны искажения данных.

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