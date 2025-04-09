Сезон весенней охоты стартует на Камчатке

На Камчатке начинается сезон охоты на бурого медведя, водоплавающую дичь и каменного глухаря. Охотники могут прийти в краевое минлесохоты, чтобы оформить разрешение на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных угодьях.

Как рассказала консультант отдела разрешительной деятельности государственного охотреестра Юлия Полканова, чьи слова приводит ИА KamchatkaMedia, старт сезона запланирован на пятницу, 11 апреля.

В этом году в связи с обращениями охотпользователей и администраций муниципалитетов принято решение изменить сроки начала весенней охоты на водоплавающую дичь. Она начнется раньше обычного в большинстве районов Камчатки.

Так, охотиться на водоплавающую дочь в Елизовском районе, Усть-Большерецком и Быстринском округах можно будет с 26 и 27 апреля. Позднее это можно начать делать в других муниципалитетах. С 10 мая откроется охота на глухаря.

Ранее, 31 марта, сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении жителя поселка Алябьевский Советского района ХМАО из-за незаконной охоты на диких лосей. Браконьера задержали во дворе доме во время разделки головы убитого животного.