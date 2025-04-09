Хабаровские локации поборются за победу во всероссийском конкурсе

Семь достопримечательностей Хабаровского края участвуют во всероссийском конкурсе «От южных морей до полярного края». Он организован в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» нацпроекта «Молодежь и дети». За победу в народном голосовании будут бороться более 500 уникальных объектов из разных регионов России.

Проголосовать за приглянувшиеся локации можно на сайте конкурса местагордости.рф. Топ-89 выберут до 14 апреля, а топ-30 — до 30 мая. Конкурс проходит в трех номинациях: «Точки притяжения», «Пространство развития» и «Места добрых дел». Те объекты, которые выберут россияне, войдут в турмаршруты и программы.

В министерстве туризма Хабаровского края ИА AmurMedia рассказали, что в номинации «Пространство развития» представлены краевой визит-центр «Амурский утес», арт-пространство «Коммуна» и краевой центр образования, в номинации «Место добрых дел» — АНО «Добро Дело», а в номинации «Точки притяжения» — Амурские столбы, Петроглифы Сикачи-Аляна и Амурский мост.

Помимо голосования на сайте местагордости.рф есть возможность пройти тесты на знание достопримечательностей, а в творческой части конкурса — рассказать о своих памятных местах. За участие в этих активностях пользователям полагаются баллы от проекта «Другое дело», которые можно будет обменять на призы. 100 самых активных участников получат сертификаты на путешествия от программы «Больше, чем путешествие».

Впервые конкурс «От южных морей до полярного края» состоялся в 2024 году. В нем приняли участие 445 локаций из 89 регионов страны. Достопримечательности-победители включили в маршруты программы «Больше, чем путешествие». Цели проекта — выявление новых привлекательных мест в России и повышение интереса жителей к истории и уникальным особенностям регионов страны.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае реализуют проект, направленный на развитие внутреннего туризма. Для туристов разработали уникальный сувенир — паспорт дальневосточника. В нем путешественник будет отмечать локации, которые он посетил. Это могут быть заповедники и заказники, национальные парки, природные и архитектурные достопримечательности, горнолыжные курорты, отели, глэмпинги, кафе и рестораны.