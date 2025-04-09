Все пошлины Трампа вступают в силу, тариф для Китая вырос до 104%. Что пишут СМИ
Незадолго до запланированного на 9 апреля вступления в силу всех тарифов, о которых ранее объявил президент США Дональд Трамп, пошлины для Китая увеличились в общей сложности до 104%. В Белом доме утверждают, что около 70 стран стремятся заключить сделку ради снижения сборов, при этом Пекину в ведении переговоров отказано. Что пишут СМИ об эскалации торговой войны — в дайджесте «Известий».
CBS News: тарифы для Китая вырастут до 104%
Американские тарифы на китайские товары вырастут до 104% с 9 апреля. Об этом днем ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. 7 апреля Трамп пригрозил ввести дополнительный 50-процентный тариф на импорт из Китая после того, как страна заявила, что введет ответную 34-процентную пошлину на американские товары. Президент также заявил, что США прекратят все переговоры с Китаем, но продолжат торговые переговоры с другими странами.
По словам Ливитт, Китай совершил ошибку, решив принять ответные меры. Она также подчеркнула, что Трамп твердо стоит на том, чтобы вернуть производство в США. Он разделяет убеждение, что Америка не может зависеть от иностранных государств в плане поставок продовольствия, лекарств и важнейших минералов.
Associated Press: фондовые рынки падают в связи со вступлением в силу новых тарифов
Азиатские и европейские акции снижаются 9 апреля, когда вступают в силу все объявленные Трампом тарифы. Японский индекс Nikkei 225 закрылся снижением почти на 4%, немецкий DAX потерял 2,1%, в Париже CAC 40 снизился на 2,1%, британский FTSE 100 потерял 2%. Китайские рынки при этом выросли после того, как регулирующие органы вмешались, призвав государственные компании покупать акции.
На Уолл-стрит всё еще сохраняется надежда на то, что переговоры возможны. По словам главного торгового переговорщика США Джеймисона Грира, Трамп ясно дал понять, что не намерен вводить никаких исключений.
Reuters: Китай проведет встречу на высоком уровне в ответ на пошлины США
Высшее руководство Китая планирует провести встречу 9 апреля, чтобы обсудить меры по стимулированию экономики и стабилизации рынков капитала на фоне эскалации торговой войны с США. На встрече, как ожидается, будут присутствовать высокопоставленные должностные лица Государственного совета, ряда правительственных и регулирующих органов, включая Народный банк Китая и министерство финансов.
Некоторые меры по стимулированию второй по величине экономики мира могут быть реализованы в ближайшие недели. Эскалация торговой войны между Китаем и США происходит на фоне того, что китайская экономика находится под давлением затяжного кризиса на рынке недвижимости и высокого уровня задолженности местных органов власти, что подрывает доверие как бизнеса, так и потребителей.
CNN: Трамп заявил о желании других стран заключать сделки с США
Белый дом работает над тем, чтобы как можно больше стран заключили сделку с США в обмен на смягчение тарифной политики в их отношении. Многие из них получают советы от американских дипломатов с призывом мыслить творчески и выходить за рамки торговли, готовясь к переговорам с Трампом.
Обсуждаемые идеи включают возможные действия по обеспечению свободы американцев, задержанных за рубежом, обязательства по сотрудничеству с американскими компаниями, занимающимися искусственным интеллектом, закупку большего количества американских энергоносителей или борьбу с глобальной торговлей наркотиками. Советники Трампа надеются вскоре получить результаты, которые продемонстрируют успешность его тарифного плана.
Financial Times: тарифы Трампа мешают открытию новых заводов в США
Такие компании, как Apple, Diageo и Johnson & Johnson, поспешили объявить об инвестициях в размере $1,9 трлн в США после избрания Трампа, в том числе для увеличения производственных мощностей. Но поиск недвижимости, проектирование и строительство заводов, а также получение разрешений и заказ производственного оборудования займут годы, и многие заводы вряд ли будут построены до окончания второго срока Трампа. Руководители компаний предупреждают, что из-за неопределенности с тарифами инвестировать миллиарды долларов в строительство новых заводов будет слишком рискованно.
Даже для небольшого завода достижение производственных мощностей может быть медленным и дорогостоящим процессом. Компания Volvo Cars инвестировала около $1,35 млрд в свой завод в Южной Каролине с момента его открытия в 2015 году. Завод начал производство три года спустя и в настоящее время имеет общую годовую производственную мощность 150 тыс. автомобилей, что является минимальным показателем, необходимым для того, чтобы строительство нового завода в США было экономически целесообразным.