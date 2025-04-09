Все пошлины Трампа вступают в силу, тариф для Китая вырос до 104%. Что пишут СМИ

Незадолго до запланированного на 9 апреля вступления в силу всех тарифов, о которых ранее объявил президент США Дональд Трамп, пошлины для Китая увеличились в общей сложности до 104%. В Белом доме утверждают, что около 70 стран стремятся заключить сделку ради снижения сборов, при этом Пекину в ведении переговоров отказано. Что пишут СМИ об эскалации торговой войны — в дайджесте «Известий».

CBS News: тарифы для Китая вырастут до 104%

Американские тарифы на китайские товары вырастут до 104% с 9 апреля. Об этом днем ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. 7 апреля Трамп пригрозил ввести дополнительный 50-процентный тариф на импорт из Китая после того, как страна заявила, что введет ответную 34-процентную пошлину на американские товары. Президент также заявил, что США прекратят все переговоры с Китаем, но продолжат торговые переговоры с другими странами.

CBS News «Странам по всему миру: направьте нам свои лучшие предложения, и он вас выслушает, — сказала Ливитт о Трампе. — Сделки будут заключаться только в том случае, если они принесут пользу американским рабочим». Она добавила, что 70 стран уже обратились в Белый дом с предложением начать переговоры и, предположительно, снизить установленные ими тарифные ставки в обмен на уступки, которые Трамп считает выгодными для США.

По словам Ливитт, Китай совершил ошибку, решив принять ответные меры. Она также подчеркнула, что Трамп твердо стоит на том, чтобы вернуть производство в США. Он разделяет убеждение, что Америка не может зависеть от иностранных государств в плане поставок продовольствия, лекарств и важнейших минералов.

Associated Press: фондовые рынки падают в связи со вступлением в силу новых тарифов

Азиатские и европейские акции снижаются 9 апреля, когда вступают в силу все объявленные Трампом тарифы. Японский индекс Nikkei 225 закрылся снижением почти на 4%, немецкий DAX потерял 2,1%, в Париже CAC 40 снизился на 2,1%, британский FTSE 100 потерял 2%. Китайские рынки при этом выросли после того, как регулирующие органы вмешались, призвав государственные компании покупать акции.

Associated Press Аналитики предупреждают, что следует ожидать дальнейших колебаний на рынках, учитывая неопределенность относительно того, как долго Трамп сохранит жесткие пошлины на импорт, которые поднимут цены для покупателей в США и замедлят экономику. Если они продлятся долго, экономисты и инвесторы ожидают, что они вызовут рецессию. Если Трамп снизит их путем переговоров относительно быстро, худшего сценария можно будет избежать.

На Уолл-стрит всё еще сохраняется надежда на то, что переговоры возможны. По словам главного торгового переговорщика США Джеймисона Грира, Трамп ясно дал понять, что не намерен вводить никаких исключений.

Reuters: Китай проведет встречу на высоком уровне в ответ на пошлины США

Высшее руководство Китая планирует провести встречу 9 апреля, чтобы обсудить меры по стимулированию экономики и стабилизации рынков капитала на фоне эскалации торговой войны с США. На встрече, как ожидается, будут присутствовать высокопоставленные должностные лица Государственного совета, ряда правительственных и регулирующих органов, включая Народный банк Китая и министерство финансов.

Reuters Хотя на прошлой неделе Пекин объявил о введении ответных пошлин в отношении США и пообещал бороться с тем, что он считает шантажом, аналитики говорят, что он чувствует себя загнанным в угол тарифной атакой Трампа на Китай и любую страну, которая покупает или собирает китайские товары.

Некоторые меры по стимулированию второй по величине экономики мира могут быть реализованы в ближайшие недели. Эскалация торговой войны между Китаем и США происходит на фоне того, что китайская экономика находится под давлением затяжного кризиса на рынке недвижимости и высокого уровня задолженности местных органов власти, что подрывает доверие как бизнеса, так и потребителей.

CNN: Трамп заявил о желании других стран заключать сделки с США

Белый дом работает над тем, чтобы как можно больше стран заключили сделку с США в обмен на смягчение тарифной политики в их отношении. Многие из них получают советы от американских дипломатов с призывом мыслить творчески и выходить за рамки торговли, готовясь к переговорам с Трампом.

CNN «Эти страны зовут нас. Они умирают от желания заключить сделку», — сказал Трамп группе республиканцев во вторник вечером, за несколько часов до того, как пошлины должны были вступить в силу. Он описал иностранных лидеров, которые, по сути, пресмыкались, чтобы избежать новых пошлин: «Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю всё, сэр».

Обсуждаемые идеи включают возможные действия по обеспечению свободы американцев, задержанных за рубежом, обязательства по сотрудничеству с американскими компаниями, занимающимися искусственным интеллектом, закупку большего количества американских энергоносителей или борьбу с глобальной торговлей наркотиками. Советники Трампа надеются вскоре получить результаты, которые продемонстрируют успешность его тарифного плана.

Financial Times: тарифы Трампа мешают открытию новых заводов в США

Такие компании, как Apple, Diageo и Johnson & Johnson, поспешили объявить об инвестициях в размере $1,9 трлн в США после избрания Трампа, в том числе для увеличения производственных мощностей. Но поиск недвижимости, проектирование и строительство заводов, а также получение разрешений и заказ производственного оборудования займут годы, и многие заводы вряд ли будут построены до окончания второго срока Трампа. Руководители компаний предупреждают, что из-за неопределенности с тарифами инвестировать миллиарды долларов в строительство новых заводов будет слишком рискованно.

Financial Times В большинстве случаев на строительство нового производственного предприятия в США уйдет от трех до 10 лет», — сказала Эрин Маклафлин, экономист из Conference Board, имеющая опыт в проектировании и строительстве. «На всё нужно время, прежде чем вы сможете увидеть конгрессмена с лопатой в руках», — добавила она. По ее словам, компании, стремящиеся защитить свои цепочки поставок, могут прибегнуть к внутренним приобретениям, вместо того чтобы начинать строительство с нуля. «Возможно, быстрее будет купить компанию, чем строить новый завод».

Даже для небольшого завода достижение производственных мощностей может быть медленным и дорогостоящим процессом. Компания Volvo Cars инвестировала около $1,35 млрд в свой завод в Южной Каролине с момента его открытия в 2015 году. Завод начал производство три года спустя и в настоящее время имеет общую годовую производственную мощность 150 тыс. автомобилей, что является минимальным показателем, необходимым для того, чтобы строительство нового завода в США было экономически целесообразным.