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Эксперты обсудили подходы к развитию корпоративного волонтерства в России

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Фото: пресс-служба НСКВ
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Системный подход к корпоративному волонтерству приобретает важное практическое значение, заявил директор Центра корпоративной социальной ответственности Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского госуниверситета Юрий Благов.

«Заинтересованные стороны, вовлеченные в реализацию программ и проектов корпоративного волонтерства, начинают осознавать его как сложную открытую систему, состоящую из множества взаимосвязанных элементов, объединенных сложным целеполаганием. И эта система требует межфункционального управления», — сказал Благов, выступая на круглом столе на международном форуме труда.

Участниками дискуссии стали представители основных площадок развития профильных компетенций — компании, входящие в Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ), региональный ресурсный центр по развитию добровольчества, представители некоммерческого сектора, а также академической среды.

По словам председателя НСКВ Ирины Жуковой, «важность системного подхода к развитию корпоративного волонтерства обусловлена тем, что сегодня такая деятельность — часть бизнес стратегии компаний, входящих в НСКВ». «Добровольческие мероприятия содействуют развитию лидерского потенциала участвующих сотрудников, удержанию и привлечению новых активных сотрудников, созданию и обучению связанным компетенциям, вносят вклад в реализацию стратегии в области устойчивого развития компаний», — отметила она.

С точки зрения директора по устойчивому развитию «Мобиус Технологии» Ирины Ефремовой-Гарт, корпоративное волонтерство следует рассматривать как «бизнес-процесс, многоцелевой, сложный, но со всеми присущими бизнес-процессам характеристиками, включая синхронизацию с бизнес-целями, четкий план с ясными показателями эффективности, пониманием возможных рисков и рычагов управления ими, наличием обратной связи и грамотно продуманной системой вовлечения и мотивации сотрудников».

Заместитель председателя НСКВ Анна Бушлякова подчеркнула, что сейчас доля работников, принимающих участие в волонтерских проектах, становится метрикой, с помощью которой компания демонстрирует свою устойчивость в социальной, экологической и экономической сфере.

Согласно результатам опроса, проведенного НСКВ в 2024 году, в среднем 17,2% работников крупных компаний, участвующих в деятельности Совета, вовлечены в волонтерскую деятельность.

«Системное развитие корпоративного волонтерства в компании невозможно без активной роли HR-функции. Это полностью логично, учитывая, что основные эффекты от корпоративного волонтерства — лояльность, вовлеченность и развитие навыков», — подчеркнул ответственный секретарь НСКВ Вадим Ковалев.

Форум труда организован правительством Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургским государственным университетом при поддержке Межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества независимых государств и правительства России.

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