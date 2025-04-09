ФСБ показала кадры задержания экс-сотрудника Росморречфлота
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 9 апреля опубликовала кадры задержания бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота Леонида Новикова, обвиняемого в получении взяток на 8,5 млн рублей.
На опубликованных кадрах оперативники входят в квартиру, где Новиков находится на полу с поднятыми руками. Также показан его двухэтажный загородный дом: на участке расположен пруд, внутри — камин.
Согласно данным следствия, в июле 2019 года заместитель руководителя управления получил от учредителя одной из коммерческих компаний взятку в виде машино-места стоимостью 500 тыс. рублей и квартиры на сумму 8 млн рублей.
Суд постановил заключить бывшего чиновника под стражу. Правоохранители продолжают собирать доказательства по уголовному делу.
Измайловский районный суд Москвы 2 апреля приговорил бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова к 13 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, получении взятки и незаконном хранении оружия.