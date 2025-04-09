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Минцифры предлагает наказывать застройщиков за противодействие провайдерам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Минцифры предлагает ввести административную ответственность для застройщиков и управляющих компаний, неправомерно препятствующих доступу операторов в многоквартирные жилые дома. Об этом 9 апреля на конференции «Телеком 2025» газеты «Ведомости» заявил глава ведомства Максут Шадаев.

«В прошлом году был принят закон о доступе операторов в многоквартирные дома. Следующий этап — обеспечение (операторам связи) свободного доступа на объекты государственного имущества, выравнивание экономических условий, вплоть до того, чтобы сделать их условно безвозмездными. Все эти инициативы в работе», — прокомментировал министр.

Кроме того, политик заявил о намерении ввести административную ответственность для тех управляющих компаний, которые не соблюдают закон. По его словам, в осеннюю сессию уже предложат определенное наказание для нарушителей.

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Ранее, 4 апреля, стало известно, что Минцифры рассматривает вопрос о проведении аукциона на право использования частот 5G во второй половине 2025 года. При принятии решения о проведении аукционов на торги будут выставлены частоты в диапазоне 4,8–4,99 ГГц.

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