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В Москве прошла благотворительная трапеза в честь освобождения Труфанова

В Москве арестовали бывшего чиновника Росморречфлота по делу о взятке

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Фото: Global Look Press/Roman Naumov
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Экс-замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота предъявили обвинение в получении взятки. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.

«Расследуется уголовное дело в отношении бывшего должностного лица Росморречфлота, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным следствия, в июле 2019 года заместитель руководителя управления получил от учредителя одной из коммерческих компаний взятку в виде машино-места стоимостью 500 тыс. рублей и квартиры, на сумму 8 млн рублей. Из-за этого он осуществлял покровительство по службе при утверждении результатов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности, подготовленных организацией.

ФСБ России совместно с СК и МВД России при силовой поддержке Росгвардии провели обыск. Правоохранители изъяли денежные средства, предметы и документы, которые относятся к совершенному преступлению

В ходе судебного заседания было принято решение заключить бывшего чиновника под стражу. На данный момент следователь продолжает собирать доказательства по уголовному делу.

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Измайловский районный суд Москвы 2 апреля приговорил бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова к 13 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, получении взятки и незаконном хранении оружия.

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