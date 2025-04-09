В Забайкальском крае ликвидировано более 50 природных и техногенных пожаров

В Забайкальском крае ликвидировано более 50 природных и техногенных пожаров

2025-04-09T09:12:06+03:00

2025-04-09T09:27:42+03:00

2025-04-09T09:12:12+03:00

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