Гендиректор НМГ рассказала о четырехкратном росте выручки от продаж контента

Выручка от продаж контента в Национальной Медиа Группе (НМГ) за последние два года выросла практически в четыре раза. Об этом 9 апреля заявила гендиректор медиахолдинга Светлана Баланова.

«Практически в четыре раза за последние два года выросла выручка от продаж контента. Плюс появились новые направления, например, «НМГ Кинопрокат», — рассказала Баланова в интервью РБК.

По ее словам, несмотря на уход западных партнеров, компания смогла не только компенсировать потери, но и значительно увеличить показатели. Баланова уточнила, что этому поспособствовал в том числе рост рекламного рынка, в рамках которого выручка в компании увеличилась почти в два раза.

«Рос рекламный рынок. В его рамках у нас также очень хорошие цифры — почти в два раза за последние два года — показывает сегмент спонсорской выручки, поскольку мы увеличили свое производство и получили возможность для большего количества таких интеграций», — поделилась гендиректор.

Она также отметила невероятный скачок, который российский рынок производства контента в России совершил за последние несколько лет.

«Мы доказали зрителю, что мы можем делать очень конкурентоспособный и очень востребованный контент», — добавила Баланова.

В координационном центре правительства России в пятницу, 7 марта, состоялась торжественная церемония награждения победителей национальной премии «Наш вклад». Национальная Медиа Группа заняла третье место в номинации «Крупный бизнес. Сетевой». Награду получила руководитель корпоративной социальной ответственности НМГ Мария Залунина.