Экипажи танков Т-80БВМ 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с закрытых огневых позиций на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 9 апреля сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что танкисты также оказывают активную поддержку штурмовым подразделениям, занимаются их транспортировкой и высадкой в лесополосах, срывают ротации противника, а также уничтожают различную технику, в том числе и западного производства.

«Поддерживаем нашу пехоту, которая продвигается по лесополосам. В основном работаем с закрытых огневых позиций по блиндажам противника. <…> Главная сложность сейчас как для нас, так и для пехоты — это то, что деревья все лысые, поэтому противник нас может и дальше увидеть, и быстрее заметить и применить к нам воздействие», — отметил командир танковой роты Алексей Зайнуллин.

В основном танкисты работают из закрытых боевых позиций с постоянной корректировкой огня операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они выполняют боевые задачи ежедневно, тем самым позволяя российским военнослужащих продвигаться вперед.

Минобороны РФ 8 апреля сообщило, что расчет 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б» 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожил гаубицу Д-30 и блиндаж с личным составом ВСУ в районе населенного пункта Григоровка на северском направлении. Обнаружение целей и корректировка огня были обеспечены операторами разведывательных дронов 7-й отдельной мотострелковой бригады.