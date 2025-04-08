Расчет «Гиацинта-Б» уничтожил живую силу и гаубицу ВСУ на северском направлении

Расчет 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б» 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожил гаубицу Д-30 и блиндаж с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Григоровка на северском направлении специальной военной операции. Минобороны РФ 8 апреля показало кадры боевой работы российских артиллеристов.

По данным ведомства, обнаружение целей и корректировка огня были обеспечены операторами разведывательных дронов 7-й отдельной мотострелковой бригады, работающими с артиллеристами в тесном взаимодействии.

Цели были поражены точными выстрелами 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б», добавили в Министерстве обороны России.

В Минобороны РФ 4 апреля сообщили об уничтожении российскими мотострелками на северском направлении станции спутниковой связи Starlink и склада матсредств ВСУ. Тогда уточнялось, что после нанесения точного удара по станции операторы БПЛА уничтожили и склад, усложнив таким образом снабжение группировки войск противника.