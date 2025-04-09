Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Свердловской области
Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Малышевском муниципальном округе Свердловской области, в результате погиб один человек. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Уточняется, что загорелась квартира на пятом этаже дома на улице Автомобилистов. На данный момент открытое горение полностью ликвидировано.
«На площади 32 кв. м сгорело домашнее имущество в квартире, расположенной на пятом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома. <…> В результате пожара погиб один человек», — говорится в сообщении пресс-службы.
Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, еще девять, в том числе два ребенка, были спасены специалистами МЧС. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
8 апреля сообщалось о том, что на улице Беговой в Чите загорелись несколько построек и сухая трава, пожарным удалось ликвидировать открытое горение. По предварительным данным, площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. м.