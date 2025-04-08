В Чите загорелись постройки и сухая трава на площади 1,8 кв. м

На улице Беговой в Чите загорелись несколько построек и сухая трава, пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Об этом 8 апреля сообщили в МЧС России.

«Предварительная площадь пожара — 1,8 тыс. кв. м. Тушение осложняет сильный ветер», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Сейчас на месте работают 60 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

Накануне, 7 апреля, в Забайкальском крае ввели режим ЧС регионального характера в связи с лесными пожарами. Губернатор региона Александр Осипов заявил, что такой режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с возгораниями в лесах.