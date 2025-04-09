Количество погибших при обрушении крыши в доминиканском клубе возросло до 66
Число жертв при обрушении крыши в доминиканском ночном клубе Jet Set возросло до 66. Об этом в среду, 9 апреля, сообщила газета Listín Diario со ссылкой на директора центра чрезвычайных операций страны Хуана Мануэля Мендеса.
Уточняется, что количество доставленных в больницу людей остается прежним, а именно — 155 человек. По словам Мендеса, поисковые работы среди обломков продолжаюся, однако число погибших растет.
Об обрушении крыши ночного клуба в Доминикане стало известно 8 апреля. Причину обрушения крыши ночного клуба пока не установили. Инцидент произошел во время вечеринки исполнителя меренги Рубби Переса.
В российском посольстве в Доминиканской Республике сообщили «Известиям», что, по предварительным данным, граждан иностранных государств нет в списках погибших и пострадавших в результате обрушения крыши.