НМГ запланировала приобретение компании «Медиалогия»

Национальная Медиа Группа (НМГ) объявила о планах по приобретению одного из ведущих российских сервисов по мониторингу и анализу СМИ и социальных медиа в режиме реального времени «Медиалогия».

Данный сервис поможет в создании информационного и развлекательного контента. При этом фокус платформы не изменится и также будет направлен на создание решений по управлению репутацией и информационными рисками на внешнем рынке.

«Мониторинги «Медиалогии» давно стали важной составляющей ежедневной работы многих компаний на российском рынке, помогая бизнесу более глубоко понимать свою аудиторию и повышать конкурентоспособность», — заявила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Она добавила, что компания имеет большую перспективу дальнейшего развития. По ее словам, приобретение данного сервиса сможет позволить расширить линейку продуктов, связанных с ключевыми направлениями в сфере управления информационными рисками и репутацией.

27 февраля стало известно, что НМГ объединяет все эфирные телеканалы холдинга в единый кластер эфирного телевидения. Создание кластера позволит обеспечить более эффективное управление портфелем телеканалов, входящих в список крупнейших по доле аудитории в стране, а также достичь дополнительной синергии с точки зрения оптимизации затрат и перспектив технологического развития.