Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал Овечкина великим человеком после установления нового рекорда в НХЛ
Мир
Блок ХДС/ХСС и социал-демократы договорились о создании правящей коалиции ФРГ
Общество
В ГД допустили возможность ограничения продажи микродолей в квартирах
Мир
Посол Таиланда в РФ рассказал о желании страны присоединиться к коридору «Север – Юг»
Мир
В МИД КНР назвали слова Вэнса о «китайских крестьянах» невежественными
Экономика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $62 за баррель впервые с апреля 2021 года
Общество
Штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов хотят увеличить до 1 млн рублей
Экономика
ЦБ и ФАС примут первые меры против нарушений в рекламе вкладов
Мир
В МИД РФ сообщили о вероятном визите премьера Индии Моди в Москву на 9 Мая
Мир
Прокуратура Чехии обвинила гражданина страны в незаконном присоединении к ВСУ
Мир
Оверчук рассказал о дискуссии в ЕАЭС об отмене роуминга
Мир
Число погибших при обрушении крыши в доминиканском клубе достигло 44
Мир
Постпред РФ рассказал о консультациях «тройки» по иранской ядерной сделке
Спорт
Петербургский хоккейный клуб СКА расторгнет контракт с Кузнецовым
Происшествия
Мирный житель получил осколочные ранения на автодороге в Белгородской области
Спорт
Российский хоккеист Демидов перейдет из СКА в «Монреаль» в этом сезоне
Общество
В Москве прошла благотворительная трапеза в честь освобождения Труфанова

Сыну экс-главы Мордовии Алексею Меркушкину грозит 15 лет колонии

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Бывшему министру целевых программ Мордовии Алексею Меркушкину, сыну экс-губернатора республики и Самарской области Николая Меркушкина, грозит длительный срок, рассказал «Известиям» адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

Взятка в 50 млн: в Москве задержан экс-глава «Фонбет» Сергей Анохин
Пресс-служба букмекера заявила, что бизнесмен в январе покинул пост гендиректора

«При слиянии трех составов ему грозит около 15 лет лишения свободы», — указал эксперт.

Алексея Меркушкина задержали в мае 2021 года в аэропорту Шереметьево, экс-чиновник собирался лететь в Минск. Сейчас ему инкриминируют мошенничество при продаже «Мордовэкспоцентра» властям республики, организацию злоупотребления должностными полномочиями и дачу особо крупной взятки.

По обвинению в мошенничестве речь идет о махинации с продажей «Мордовэкспоцентра» в собственность ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» (ее акционер — правительство региона). По версии следствия, Алексей Меркушкин руководил этой сделкой.

«Цена объекта была завышена. Согласно договору купли-продажи, стоимость упомянутого имущества, включающего в себя здания павильонов, галереи, а также земельный участок и асфальтовое покрытие, определена в размере 271 млн рублей. Но рыночная цена была немногим более 54 млн рублей», — сообщали в Следственном управлении СК по Мордовии.

По версии следствия, в 2015 году Меркушкин также дал взятку в размере более 7 млн рублей управляющему отделением Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Александру Теренькину. В ответ тот должен был отозвать итоги инспекции, которые грозили лишением лицензии Мордовпромстройбанку.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Криминальные смены: за что судят сына экс-главы Мордовии

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025