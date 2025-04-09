Сыну экс-главы Мордовии Алексею Меркушкину грозит 15 лет колонии

Бывшему министру целевых программ Мордовии Алексею Меркушкину, сыну экс-губернатора республики и Самарской области Николая Меркушкина, грозит длительный срок, рассказал «Известиям» адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«При слиянии трех составов ему грозит около 15 лет лишения свободы», — указал эксперт.

Алексея Меркушкина задержали в мае 2021 года в аэропорту Шереметьево, экс-чиновник собирался лететь в Минск. Сейчас ему инкриминируют мошенничество при продаже «Мордовэкспоцентра» властям республики, организацию злоупотребления должностными полномочиями и дачу особо крупной взятки.

По обвинению в мошенничестве речь идет о махинации с продажей «Мордовэкспоцентра» в собственность ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» (ее акционер — правительство региона). По версии следствия, Алексей Меркушкин руководил этой сделкой.

«Цена объекта была завышена. Согласно договору купли-продажи, стоимость упомянутого имущества, включающего в себя здания павильонов, галереи, а также земельный участок и асфальтовое покрытие, определена в размере 271 млн рублей. Но рыночная цена была немногим более 54 млн рублей», — сообщали в Следственном управлении СК по Мордовии.

По версии следствия, в 2015 году Меркушкин также дал взятку в размере более 7 млн рублей управляющему отделением Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Александру Теренькину. В ответ тот должен был отозвать итоги инспекции, которые грозили лишением лицензии Мордовпромстройбанку.

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