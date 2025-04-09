В Минобороны РФ сообщили о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Министерство обороны России 9 апреля сообщило о подвигах российских военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ведомстве отметили действия младшего сержанта Александра Федосова, который, командуя экипажем танка, выполнял боевые задачи по поддержке штурмовых подразделений российских войск при ведении наступательных действий на одном из тактических направлений.

В ходе выполнения поставленной задачи Федосов обнаружил замаскированный опорный пункт противника, на котором находились огневые точки. Младший сержант сориентировался на местности, и благодаря его грамотным действиям экипажу танка удалось уничтожить точки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это поспособствовало продвижению российских подразделений и закреплению на новых позициях.

Кроме того, в МО РФ обратили внимание на действия рядового Камола Шарипова, который работал в составе штурмового подразделения и выполнял боевую задачу по взятию под контроль позиций, удерживаемых противником на важном направлении наступления Вооруженных сил (ВС) РФ.

Украинские боевики, не желая отступать, оказывали сопротивление и активно наносили удары по российским подразделениям, применяя в том числе FPV-дроны. В темное время суток группа Шарипова незаметно обошла украинский опорный пункт с фланга и ворвалась на их позиции. Рядовой в числе первых вступил в бой и уничтожил часть живой силы ВСУ. После зачистки пункта российские военные организовали линию обороны и закрепились на точке.

Благодаря успешным действиям Шарипова удалось выполнить поставленную задачу без потерь среди личного состава и удержать позиции до прибытия основных сил, что поспособствовало развитию наступления российских войск на данном участке.

Накануне в Минобороны РФ сообщили о том, что расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил несколько ракет HIMARS ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.