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Расчет ЗРК «Бук-М3» уничтожил несколько ракет HIMARS в зоне проведения СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил несколько ракет HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 8 апреля сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что расчет в ходе несения боевого дежурства при помощи радиолокационной станции (РЛС) засек высотную скоростную цель, запущенную со стороны противника. Она была поражена за считаные секунды. Благодаря точным действиям военнослужащих удалось пресечь попытку ВСУ поразить российские цели и защитить подразделения от воздушного нападения.

Расчеты ЗРК несут боевое дежурство круглосуточно и при любых погодных условиях, ежеминутно сканируя пространство специальными станциями, отметили в ведомстве. Зачастую для уничтожения одной цели используется одна ракета «Бука», но исключением могут стать особо крупные или высокоскоростные объекты.

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Минобороны РФ 7 апреля показало кадры боевой работы подразделений группировки войск «Север» по ликвидации бронетехники ВСУ в Сумской области. Российским военным с помощью расчетов FPV-дронов удалось вывести из строя американский танк Abrams.

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