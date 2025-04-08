Один человек погиб при пожаре в жилом доме в ТиНАО
Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в рабочем поселке Киевский в Новой Москве. Об этом агентство городских новостей «Москва» сообщает во вторник, 8 апреля.
Уточняется, что две квартиры загорелись на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома, сообщает 360.ru.
«В ходе тушения пожара были спасены три человека, эвакуированы 18 человек. После ликвидации возгорания в горящей квартире был обнаружен погибший», — сказал источник агентства.
Площадь пожара составила 20 кв. м. Горели личные вещи и мебель.
Для тушения огня были привлечены 52 специалиста и 15 единиц техники, уточняет «Москва 24».
Ранее, 5 апреля, при пожаре в жилом доме на улице Лесная, дом 35 в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы погиб человек.