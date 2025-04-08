Госдума приняла проект о продлении срока исполнения решения о призыве в армию
Государственная дума РФ 8 апреля приняла во втором и третьем чтениях законопроект о продлении срока исполнения решения о призыве на срочную службу.
«В соответствии с законом, если решение о призыве на срочную военную службу по какой‑то причине не было исполнено, оно будет действовать еще год и призывник будет отправлен в армию во время следующего призыва», — указано на сайте нижней палаты.
Отмечается, что таким призывникам не потребуется повторно проходить медицинское и психологическое обследования. При этом призывная комиссия сможет отменить принятое решение о призыве в том случае, если в день его исполнения возникнут какие-либо препятствующие обстоятельства.
Помимо этого, принятый Думой законопроект освобождает от призыва в армию участников добровольческих подразделений, а также россиян, которые более полугода участвовали в боевых действиях в Донецкой и Луганской народных республиках с мая 2014 года.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о весеннем призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля. Согласно документам, указ касается граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет. Призвать планируется 160 тыс. россиян.