Аналитики спрогнозировали рост темпов строительства небоскребов в Москве

В 2025–2027 годах в Москве запланирован ввод 219 жилых корпусов высотой от 30 этажей (100 м). Темпы строительства небоскребов в столице вырастут на 26,6% относительно 2022–2024 годов (173 корпуса), следует из данных консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 9 апреля. Рекордный ввод высоток в городе запланирован на 2025 год — 96 башен.

По подсчетам аналитиков, в ближайшие три года ежегодно в «старой» Москве будет вводиться в среднем 73 жилых небоскреба. В свою очередь, в 2022–2024 годах показатель составлял порядка 58 высоток в год. В 2025 году ожидается максимальный ввод небоскребов от 30 этажей за всю историю рынка — 96 объектов. В 2026 году застройщики намерены сдать 45 высоток, в 2027 году – 81.

В разрезе сегментов в 2025–2027 годах будут преобладать вводы новостроек бизнес-класса (47%). А в 2027 году впервые девелоперы построят больше премиальных небоскребов (доля от всех вводов — 25%), чем массовых (21%). Это связано не со снижением высотности проектов комфорт-класса, а с ростом числа премиальных ЖК с башнями от 30 этажей, объяснили эксперты

«Для девелоперов значительное число высотных проектов в портфеле неизменно означает вызов. Серьезные масштабы строительства, высокое качество продукта, разработка смелых архитектурных проектов и концепций благоустройства требуют приобретения нового опыта и работы с лучшими специалистами строительной отрасли по всему миру», — отметила заместитель гендиректора по стратегии и развитию продукта компании MR Group Жанна Махова.

В свою очередь, генеральный директор компании-застройщика МФК «Дом Дау» Акоп Киракосян рассказал, что небоскребы строятся во всех округах «старой» Москвы, но основным центром высотного строительства остается «Москва-Сити».

«Это выражается не только в числе проектов от 30 этажей, реализуемых здесь, но и в рекордных показателях, а также применяемых застройщиками ноу-хау», — подчеркнул он.

По информации аналитиков, средняя цена 1 кв. м небоскребов Москвы со вводом в 2025–2027 годах в размере сегментов выглядит следующим образом: в массовом — 326,1 тыс. рублей, в бизнес-классе — 427 тыс. рублей, в премиум-классе — 682,2 тыс. рублей.

Генеральный директор Optima Development Давид Худоян, говоря о пентхаусах в таких высотках, отметил, что это эксклюзивный формат на первичном рынке Москвы.

«В продаже представлено лишь чуть более 200 таких лотов, что составляет 0,3% от суммарного объема экспозиции. Особенно редкими и престижными являются двухуровневые пентхаусы», — уточнил он.

Вместе с тем управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов отметил, что создание небоскребов сокращает удельные издержки девелоперов, что позволяет предложить более доступное и комфортное жилье.

«Еще данный формат позволяет рациональнее использовать земельные ресурсы. Кроме того, небоскребы традиционно ассоциируются у большинства клиентов с престижем и современными технологиями, что содействует высоким продажам. В результате год от года количество высоток на московском рынке первичного жилья увеличивается. В 2025–2027 годах эта тенденция ощутимо укрепится», — подчеркнул он.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян связывают свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. Каждый восьмой (12%) планирует начать копить и откладывать деньги на покупку жилья, 10% респондентов планируют продать квартиру, говорится в результатах исследования компании Level Group.