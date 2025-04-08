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МАЕР провел прямую трансляцию запуска «Ракеты Победы»

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Фото: МАЕР
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8 апреля в 8:47 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27». Медиахолдинг МАЕР провел трансляцию запуска. Роскосмос посвятил этот старт 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На корпус ракеты были нанесены эмблема празднования 80-летия Победы и логотипы партнеров старта, в том числе медиахолдинга МАЕР. Запуск корабля проконтролировал глава корпорации Дмитрий Баканов.

«Экипаж международный, перекрестные полеты продолжаются: два российских космонавта, один американский. Это говорит о том, что техника и функциональные задачи не зависят от политики, и мы рады дальше продолжать взаимодействие между Роскосмосом и NASA», — отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Полет до МКС прошел по двухвитковой схеме сближения, корабль пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента станции уже в 11:58. Предстоящая экспедиция продлится 245 суток.

В преддверии запуска МАЕР несколько дней показывал на уличных экранах уникальные кадры тренировочного процесса в Центре подготовки космонавтов. За несколько минут до старта анонсирующие ролики сменились кадрами с космодрома Байконур. Масштабную трансляцию увидели более 2,5 млн зрителей по всей России. В общей сложности с учетом анонсов и повторов о старте узнает порядка 20 млн человек. Запуск транслировался на 250 цифровых площадках, включая уличные медиафасады в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Новосибирске и других городах.

«Сегодня исторический момент — стартовала „Ракета Победы“. И мы транслируем это на всех крупнейших медиафасадах и медиаэкранах от Калининграда до Владивостока. Мы делаем космос ближе и доступнее для каждого. Сегодня миллионы людей по всей России узнали о космонавтах, увидели этот запуск в прямом эфире. За такими большими событиями стоит труд тысячи специалистов. Наши российские технологии позволяют транслировать видеосигнал, перенося его на улицы крупнейших городов России. Показывая запуски, мы вдохновляем новое поколение. Мы гордимся нашим добрым сотрудничеством, дружбой с Роскосмосом. Будем и дальше делать в рамках нашего социального информационного проекта космос доступнее для каждого», — отметил основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Космонавты сменят на борту МКС экипаж прежней миссии. На Землю вернутся россияне Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит. Они прилетели на станцию на корабле «Союз МС-26» в сентябре 2024 года и покинут ее на нем же 20 апреля 2025-го, в день 70-летия Петтита, который является старейшим действующим астронавтом NASA. Вместе с ними вернется и флаг медиахолдинга МАЕР, который отправился туда в рамках сотрудничества с Роскосмосом и находится на борту МКС уже свыше 200 дней.

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