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Военный эксперт назвал перспективными российские тяжелые огнеметные системы

Военный эксперт Кошкин: за рубежом высоко оценивают тяжелые огнеметные системы РФ
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Фото: ТАСС/пресс-служба Министерства обороны РФ
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Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) востребованы и перспективны, рассказал «Известиям» заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин 8 апреля.

При этом он отметил, что за рубежом российские ТОС оценивают высоко.

«ТОС — это система, которую на Западе называют оружием Судного дня. Они же воюют у нас в формате СВО. Тяжелые огнеметные системы были и в советское, и в российское время. Предназначены для вывода из строя легкобронированных автомобилей и вообще автомобильной техники, для разрушения зданий, сооружений и для уничтожения живой силы прежде всего», — объяснил эксперт.

Говоря о технических характеристиках, он уточнил, что это боевая машина массой 46 т, калибр составляет 220 мм. Минимальная дальность стрельбы — около 400 м. Есть системы с максимальной дальностью 3,5 км, а также до 6 км и до 15 км. Расчет боевой машины — три человека. Максимальная скорость — 65 км/ч.

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Продолжается разработка, усовершенствование ТОС-2 «Тосочка».

«ТОС-1А — это «Солнцепек», а вот ТОС-2 «Тосочка» — это уже более совершенная система. Естественно, что на сегодняшний день разработка продолжается. И в перспективе будет увеличиваться и максимальная дальность поражения цели, и площадь поражения», — добавил Кошкин.

Ранее, 1 апреля, в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что расчет ТОС-2 «Тосочка» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции. Военнослужащие нанесли удар термобарическими снарядами по позициям противника.

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