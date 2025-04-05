Расчет ТОС-2 «Тосочка» уничтожил опорник ВСУ на красноармейском направлении
Расчет ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
«После доклада командира дозора расчет ТОС-2 «Тосочка» прибыл на огневую позицию и выполнил залп снарядами по позициям ВСУ. Корректировка и контроль поражения целей осуществлялись в режиме реального времени расчетами беспилотных летательных аппаратов группировки», — указали в ведомстве.
Уточняется, что удар наносился с использованием термобарических снарядов. Точный удар помог обеспечить поддержку штурмовым подразделениям, которые в этот момент вели наступательные действия на позиции ВСУ.
«Боекомплект «Тосочки» — 18 термических снарядов создают температуру в тысячи градусов по Цельсию на площади до 6 га. В эпицентре поражения создается резкий перепад давления», — напомнили в Минобороны.
30 марта расчет РСЗО «Град» уничтожил украинский транспорт с боеприпасами. Расчет сорвал доставку боеприпасов на вражеские позиции на донецком направлении, уточнили в ведомстве. Уничтожение транспорта было зафиксировано операторами беспилотников.