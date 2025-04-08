Украинский военком сообщил об отказе отпустить сына в армию

Начальник второго отдела Дубенского районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) Юрий Ковалюк заявил, что не отпустит своего сына в армию из-за бездумных потерь.

«Понимаете, я сам видел, как оно происходит. Есть такие командиры, что они кладут батальоны <…> А сын у меня в этом году закончил Львовский торгово-экономический университет. Я его не пущу в армию», — сказал он в интервью изданию «Четвертая власть».

Он добавил, что он также отговаривает и других молодых людей от службы в армии по контракту, поскольку на фронте большие потери.

5 апреля в Одессе на Украине мужчина с охотничьим ружьем попытался освободить сына изТЦК. Однако удалось ли мужчине добиться освобождения сына, не известно. По данным правоохранителей, в отношении одессита составили два административных протокола — за мелкое хулиганство и нарушение правил ношения оружия.