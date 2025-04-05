В Одессе мужчина с ружьем попытался вызволить сына из ТЦК
В Одессе на Украине мужчина с охотничьим ружьем попытался освободить сына из территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом 5 апреля сообщило издание «Думская» со ссылкой на полицию региона.
По данным правоохранителей, в отношении одессита составили два административных протокола — за мелкое хулиганство и нарушение правил ношения оружия.
Удалось ли мужчине добиться освобождения сына, неизвестно. Также не сообщается, что именно стало причиной его поступка и в каких условиях находился призывник в ТЦК.
При проверке выяснили, что оружие было официально зарегистрировано, дополняет «Газета.Ru».
Ранее, 4 апреля, в Одесской области Украины мужчина умер во время попытки его принудительной мобилизации. Уточняется, что прохожие помешали работе военкомов, когда украинец потерял сознание.