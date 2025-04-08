СБУ заочно предъявила обвинения телеведущей Ольге Скабеевой
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российской телеведущей Ольге Скабеевой. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба ведомства.
«Служба безопасности заочно сообщила Скабеевой о подозрении сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины», — указано в Telegram-канале СБУ.
В частности, ведущая обвиняется в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в поддержке специальной военной операции.
Ранее, 3 марта, служба заочно предъявила обвинения российскому певцу Григорию Лепсу. Киевский режим ставит в вину артисту публичную поддержку российской армии, в том числе в виде финансовой помощи. Схожие обвинения были выдвинуты и против автора и исполнителя SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).