Читай-геймер: в РФ выходит новая книга автора «Кровь, пот и пиксели»

Вскоре после выхода во всем мире третья работа Джейсона Шрейера, самого известного игрового журналиста, появится в России. В оригинале — Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment. На русском она называется «Нужно больше золота. Взлет, падение и будущее Blizzard Entertainment». Основная аудитория — геймеры, гики, любители громких корпоративных драм, и все они не останутся разочарованными. Потому что в книге рассказано о 33 годах деятельности скандальной компании Blizzard, подарившей миру «Варкрафт» и «Диабло». «Известия» изучили книгу до того, как она отправилась в печать.

О чем книга «Нужно больше золота»

Бывший колумнист Kotaku и Wired, ныне редактор Bloomberg News, Джейсон Шрейер всегда специализировался на корпоративных репортажах и расследованиях. Среди его мишеней фигурировали такие гиганты, как Bethesda, Bungie и Electronic Arts. Были и репортажи о скандальной компании Blizzard Entertainment. Информации о последней в какой-то момент стало так много, что Шрейер решил упаковать ее в формат полноценной книги. Опыт имеется — он прежде выпустил две книги, где проанализировал работу в игровой индустрии и цену, которую платят за создание хитовых проектов вроде Diablo 3 или Destiny.

Его первая книга «Кровь, пот и пиксели. Обратная сторона индустрии видеоигр» вышла в 2017 году и тотчас же стала бестселлером в США и бестселлером Amazon. В пресс-службе цифрового сервиса электронных и аудиокниг «Литрес» «Известиям» сообщили, что за последние 12 месяцев «Кровь, пот и пиксели» стала самой популярной книгой в категории «развлечения». Причем именно по показателю выручки во всех моделях монетизации и всех форматах — электронные книги, аудиокниги, подписка, абонемент, поштучная продажа. Книга в РФ получила дополненное и исправленное второе издание, а также дополнительные тиражи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

За всё время в сети «Читай-город» было продано более 15 тыс. экземпляров. Второй труд Шрейера — «Нажми Reset» — также вошел в топ продаж по теме геймдева. Суммарно в книжной сети было продано более 28 тыс. экземпляров книг Шрейера, сообщили «Известиям» в пресс-службе книжной сети. Книги Джейсона Шрейера также вошли в десятку лучших книг о видеоиграх в каталоге «Яндекс Книг» по версии медиа «Кинопоиска».

«Нажми Reset. Как игровая индустрия рушит карьеры и дает второй шанс» вышла в 2021 году — в ней автор подсветил аспекты работы геймдев-студий Irrational Games, 2K Marin, Visceral. В своей третьей и последней на сегодня книге «Нужно больше золота» Шрейер совместил идеи первых двух и даже расширил какие-то главы из своего главного хита — вновь рассказал о Diablo 3 на фоне полноценной задокументированной хроники истории Blizzard.

Фото: Издательство Бомбора Обложка новой книги Джейсона Шрейера

Автор разделил книгу на три смысловые части, все они также вынесены в подзаголовок издания — взлет, падение и будущее. Автор последовательно сообщает о том, как Blizzard стала самым желанным местом работы в игровой индустрии, как затем погрузилась в трясину многочисленных скандалов и в итоге растеряла львиную долю своей фан-базы. Заключительная часть книги посвящена актуальному периоду работы компании после слияния с Activision и перехода под контроль Microsoft. Благодаря комментариям научного редактора в текст добавлена максимально актуальная информация на начало 2025 года.

Так, одна из глав рассказывает об отмене адвенчуры Warcraft Adventures: Lord of the Clans — ее Blizzard создавала совместно с анимационной студией Animation Magic, львиная доля которой находилась в Санкт-Петербурге. После закрытия игры российское направление Animation Magic тоже вскоре закрылось, а его американские офисы в Мэриленде и Массачусетсе окончательно закрыли двери в 2001 году. Глава «Беглецы» посвящена тому, как обиженные отменой Warcraft Adventures корпораты создали собственную студию, но она развалилась быстрее чем за год. Автор не делает выводы за читателя, но намекает: многие решения Blizzard, странные на первый взгляд, оказались пророческими.

Warcraft Adventures: Lord of the Clans Фото: Blizzard

Еще одному скандалу с отменой игры Titan после семи лет разработки посвящен внушительный фрагмент. Blizzard потратила около $80 млн и несколько лет на создание прототипа, который убили за один день. При этом впоследствии корпоративная смекалка креативного директора Роба Пардо позволила на останках Titan создать Overwatch — культовый шутер с видом от первого лица, с помощью которого Blizzard ворвалась в новый для себя жанр. Во главе проекта поставили Джеффа Каплана — гейм-дизайнера, который быстро стал знаменитым на YouTube благодаря своим обращениям к игрокам.

Чем известна компания Blizzard

Blizzard Entertainment, в среде русскоязычных поклонников — «Метелица», была основана 34 года назад двумя энтузиастами без предпринимательского опыта. Называлась она тогда Silicon & Synapse, Inc. Отцы-основатели Аллен Адам и Майк Морхейм придумали формулировку, которая символизировала бы родство технологий и человеческого мозга: кремний и синапс. С тех пор студия выросла в одну из крупнейших в мире игровых компаний, создавших несколько по-настоящему культовых проектов: серии Diablo, Warcraft, StarCraft и Overwatch. Многопользовательский проект World of Warcraft в 2010 году на пике популярности насчитывал 12 млн регулярно играющих подписчиков, сегодня их примерно 7–8 млн.

В повествовании неоднократно говорится о желании одного из учредителей сделать бренд Blizzard настолько сильным, чтобы люди скупали коробки с надписью Blizzard, в которые авторы просто положили россыпь камней. И в какой-то момент компании это практически удалось. Шрейер собрал несколько сотен спикеров, опросил и на основании их воспоминаний выстроил настоящую летопись. Впрочем, по композиции это скорее сборник статей, где каждая глава посвящена или конкретной игре, или крупной личности типа Бобби Котика или Криса Метцена, сыгравших ключевые роли в бизнес-процессах компании.

Иллюстрация из игры Warcraft III: Reforged Фото: Blizzard

Особый акцент сделан на финансовых аспектах работы Blizzard, поэтому даже среди энтузиастов и гиков многие впервые узнают о таких функционерах, как Армин Зерза, которые изобретали для компании новые методы монетизации. Один из ключевых принципов философии Blizzard во все времена заключался в том, чтобы выпускать игры лишь тогда, когда они действительно будут готовы. Этот подход перенял и Шрейер, сделав наиболее детальный рассказ обо всех проблемах, которые в компании замалчивались годами. На русский книгу перевели без избыточного количества геймерского сленга, поэтому порог входа в тему не слишком-то высокий.

За шикарным фасадом компании мечты всегда скрывались внутренняя диктатура и игровой фашизм, считает автор аннотации к книге, историк видеоигр, главный редактор журнала «Игромания» в период с 2003 по 2010 год Александр Кузьменко.

Фото: Getty Images/Anadolu

— То, что эта книга сейчас выходит, — замечательно. Это наконец-то раскроет глаза всем тем идеалистам, которые еще до сих пор думают, что игровая индустрия — это такие бабочки, засветившиеся в животе, что это такие милые единорожки, которые писают исключительно радугой. Нет, ни в коем случае. Это отвратительное, жалкое, жуткое место, в котором происходят совершенно страшные вещи. Они уничтожают и губят судьбы очень многих людей. На примере людей, которые работали в Blizzard по 8, 9, 12 лет, которых я знаю очень хорошо и которые были уволены одним днем после сокращения фонда оплаты труда, я могу сказать, что эта студия не ценит тех людей, которые производят прекраснейшие вещи. Гений и коварство, к сожалению, идут рука об руку. И Blizzard — прекрасный представитель именно такого подхода в видеоигровой индустрии, — убежден Александр Кузьменко.