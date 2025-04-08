Мошенники украли у военных ВСУ и волонтеров $267 тыс. на закупках БПЛА
Украинские мошенники украли у военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и волонтеров $267 тыс. на закупках беспилотников для армии. Об этом 8 апреля сообщила полиция страны.
Уточняется, что злоумышленники зарегистрировали подставное лицо как индивидуального предпринимателя и поставляли потерпевшим пробные партии дронов по низким ценам. После этого предлагали заказать большие партии БПЛА с полной предоплатой, а затем прекращали связь и блокировали контакты заказчиков.
Во время обысков у участников группировки были изъяты 53 дрона, 152 слитка серебра и почти $740 тыс. в разных валютах, помимо уже указанных $267 тыс. На данный момент трем подозреваемым предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.
7 апреля жительница Казахстана пыталась перевести $400 мошеннику, который выдавал себя за канадского актера Киану Ривза. По ее словам, она начала общаться с пользователем полгода назад. Неделю назад он обратился к ней с просьбой, поскольку оказался в трудной жизненной ситуации. Однако в банке женщине сказали, что указанный счет непонятный.