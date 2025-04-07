Попавший в трудную ситуацию «Киану Ривз» хотел похитить у жительницы Казахстана $400
Жительница Казахстана пыталась перевести $400 мошеннику, который выдавал себя за канадского актера Киану Ривза. Об этом 7 апреля проинформировало республиканское МВД.
«62-летняя женщина из Костаная полгода переписывалась в TikTok с пользователем, который представился известным голливудским актером Киану Ривзом», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По ее словам, она начала общаться с пользователем полгода назад. Неделю назад он обратился к ней с просьбой, поскольку оказался в трудной жизненной ситуации. Мужчина попросил перевести ее $400.
После этого женщина обратилась в банк, где ей сказали, что указанный счет непонятный.
В этот же день стало известно, что телефонные мошенники похитили у пенсионера свыше 1 млн рублей в Пушкино. Уточняется, что правоохранительным органам удалось задержать пособника совершенных преступлений.