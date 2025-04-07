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Телефонные мошенники похитили у пенсионера более 1 млн рублей в Пушкино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сотрудники УМВД России задержали в городе Пушкино Московской области пособника телефонных мошенников, который похитил у пенсионера более 1 млн рублей. Об этом 7 апреля сообщило главное управление (ГУ) ведомства России по региону.

Уточняется, что 79-летнему мужчине позвонили злоумышленники, представившиеся сотрудниками госучреждений. Они сообщили, что на его имя оформлена доверенность на гражданина Украины, который может представлять его интересы и управлять финансами. Чтобы защитить свои сбережения, мошенники рекомендовали перевести деньги на «безопасный счет». Пенсионер, следуя указаниям, отправил им более 1 млн рублей. Позже аферисты снова позвонили, попросив обналичить еще 1,4 млн рублей и передать их курьеру. Догадавшись об обмане, пенсионер обратился в полицию, и после передачи муляжа денег курьер был задержан.

«По данному факту следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ», — указано в Telegram-канале ведомства.

Пособника мошенников заключили под стражу. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и других соучастников преступления.

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1 апреля в Новосибирске задержали мужчину, который похитил у пенсионерки более 3 млн рублей сбережений в Красноярске и передал деньги сообщникам. Отмечалось, что мужчина уже имел судимость. Установлено, что он успел перевести почти всю сумму через пункт обмена криптовалюты, себе он оставил всего 90 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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