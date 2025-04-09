Метры в квадрате: в регионах может измениться плата за вывоз мусора
В российских регионах может измениться плата за вывоз мусора. Сейчас в большинстве областей этот показатель зависит от числа жильцов в квартире, но в правительстве посоветовали местным властям рассмотреть другую систему — в зависимости от площади квартиры, узнали «Известия». Почти у 20% россиян есть второе жилье, в котором они не прописаны. Получается, что люди не платят за вывоз отходов из него, хотя часто сдают свои помещения в аренду, в том числе туристам, уточнили эксперты.
Как в РФ платят за вывоз мусора
Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание с регионами по экологической повестке еще в начале февраля. В итоге местным властям дали поручение: оценить, насколько рационально перейти на новую систему оплаты вывоз мусора. О проделанной работе регионы должны отчитаться в Минприроды до 29 апреля. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания, с которым ознакомились «Известия».
Сейчас регионы самостоятельно решают, как люди платят за мусор на местах. В основном этот показатель считают по числу зарегистрированных на жилой площади. Такой подход начали применять еще в СССР, где провели первые исследования и оценку того, как люди генерируют отходы в разное время года.
Правда, в РФ уже есть регионы, в которых платят за отходы в зависимости от того, сколько квадратных метров в распоряжении у человека. Этот способ используют в крупнейших городах страны — в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской, Ленинградской, Амурской, Владимирской, Иркутской, Калужской, Кировской областях, всего в 15 субъектах, напомнили «Известиям» в Российском экологическом операторе (РЭО).
В Минприроды «Известиям» подчеркнули, что окончательное решение по этому вопросу будет за субъектами России, это предусмотрено действующим законодательством.
«Известия» направили запросы во все регионы РФ.
В Магаданской области плату за вывоз мусора рассчитывают по количеству зарегистрированных в квартире человек — это вполне справедливо, уверены в регионе, так как накапливают мусор не метры, а люди, сказали «Известиям» в местном правительстве. Расчет в зависимости от площади жилья делает невозможным перерасчет, например, если человек «уехал на пару недель в отпуск, мусор не копит, но сэкономить на этом не получится: плату берут с квадратов».
В Тульской области согласны с коллегами, ведь «мусор производят люди, а не квадратные метры», хотя в регионе есть сложности при расчете по этой методике — нужно выявлять фактически проживающих в помещении граждан. А вот в правительстве Калужской области отметили, что учет площади — более справедливый подход. В таком случае «используется объективный параметр, он исключает необходимый расчет индивидуального потребления и обеспечивает равный подход ко всем собственникам и пользователям жилых помещений», сказали там.
В РФ есть ограничения на оборот персональных данных, напомнили редакции в правительстве Орловской области. Это значит, что установить фактическое количество проживающих объективно сложно. Тогда как информация об общей площади жилых помещений более доступная, ее можно использовать для начисления платы за коммунальную услугу, добавили там.
В Брянской области не поддержали переход на норматив, который зависит от площади жилья. «Это не отображает точную картину образования твердых коммунальных отходов в помещении, так как их объем зависит от количество лиц, проживающих в помещении, а не от квадратных метров», — добавили в местном правительстве.
В правительстве Самарской области уверены, к примеру, что оплата вывоза мусора исходя из числа живущих в квартире может увеличить сумму за услугу для многодетных семей, которые живут на маленькой площади.
Как регионам поможет переход на новую систему
Большая часть субъектов сейчас ведет расчет платы за вывоз мусора в зависимости от количества человек в жилом помещении, отметила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева. Принцип учета квадратных метров обычно применяют в областях с высокой миграцией, когда посчитать число реально проживающих людей в квартире или доме достаточно сложно.
— Какой подход более рациональный — сказать тяжело, ведь оба способа представляют усредненные значения, поэтому люди недовольны: они в судах доказывают, что существующие системы платы несправедливы. Пока страна не перейдет на индивидуальный учет мусора, когда отходы каждого человека взвешивают на площадке с контейнерами, ситуация вряд ли изменится, — сказала депутат «Известиям».
По данным Росреестра, около 20% населения России имеет второе жилье, у половины из них — это дом, напомнила «Известиям» замгендиректора группы «ЭкоЛайн» (развивает два региональных оператора по вывозу мусора) Елена Вишнякова. Если расчет стоимости услуги вывоза отходов делать по количеству зарегистрированных в жилом помещении людей, то можно предположить, что около 20% россиян могут выпасть из этого процесса.
— Вполне вероятно, что во второй квартире никто не прописан, но там проживают арендаторы, причем, скорее всего, плотно. Нужно учитывать, что сейчас без прописки живет огромное количество людей. И примерно столько же людей используют сервисы краткосрочной аренды, уже не говоря о том, что в России взрывными темпами растет внутренний туризм, — пояснила эксперт. — В итоге услугу не оплачивает большое число людей, а значит, ее цена будет расти.
Поэтому, уверена Елена Вишнякова, квадратный метр для расчета — единственный справедливый подход для оплаты вывоза мусора. Тем более по этому показателю сейчас высчитывают плату и за другие услуги: например, за отопление, такой же принцип используют при внесении взносов в фонд капитального ремонта, добавила она.
Как изменится плата за вывоз отходов в регионах, если она будет зависеть от площади квартиры, в моменте сложно предположить, сказал «Известиям» глава комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков. Например, если два человека живут на 100 кв. м, то для них плата при новом подходе может подрасти.
— В любом случае надо понимать, что полученные деньги пойдут на развитие системы раздельного сбора мусора и его дальнейшей переработки, — сказал эксперт. — Как и многие страны, мы столкнулись с серьезной проблемой скопившегося мусора и его беспорядочным хранением. Поэтому вместо того, чтобы складировать его на полигонах или еще хуже — незаконно на стихийных свалках в лесах, отходы следует разделять и часть фракций перерабатывать в потребительские товары. Для этого следует включить в процесс население, сделать для людей выгодным процесс раздельного накопления отходов. Но пока этот вопрос полностью не решен.
В РЭО напомнили, что реформа системы обращения с ТКО в стране стартовала с 2019 года, ее цель — направлять на полигоны и захоранивать только половину отходов. Остальной объем должны обрабатывать: сортировать и направлять на переработку, что позволит вовлечь отходы во вторичный оборот. Это значит, что из такого сырья смогут производить потребительские товары. Сейчас в РФ работает почти 300 предприятий, которые сортируют (148) и перерабатывают отходы (81) либо делают всё вместе. В итоге сейчас разделяют почти 57% мусора. В планах до 2030 года — создать еще более 300 объектов, которые позволят вовлечь во вторичный оборот около 25%, — из этого объема будут производить новые товары, добавили в операторе.