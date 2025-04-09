Метры в квадрате: в регионах может измениться плата за вывоз мусора

В российских регионах может измениться плата за вывоз мусора. Сейчас в большинстве областей этот показатель зависит от числа жильцов в квартире, но в правительстве посоветовали местным властям рассмотреть другую систему — в зависимости от площади квартиры , узнали «Известия». Почти у 20% россиян есть второе жилье, в котором они не прописаны. Получается, что люди не платят за вывоз отходов из него, хотя часто сдают свои помещения в аренду, в том числе туристам , уточнили эксперты.

Как в РФ платят за вывоз мусора

Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание с регионами по экологической повестке еще в начале февраля. В итоге местным властям дали поручение: оценить, насколько рационально перейти на новую систему оплаты вывоз мусора . О проделанной работе регионы должны отчитаться в Минприроды до 29 апреля. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания, с которым ознакомились «Известия».

Сейчас регионы самостоятельно решают, как люди платят за мусор на местах. В основном этот показатель считают по числу зарегистрированных на жилой площади . Такой подход начали применять еще в СССР, где провели первые исследования и оценку того, как люди генерируют отходы в разное время года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Правда, в РФ уже есть регионы, в которых платят за отходы в зависимости от того, сколько квадратных метров в распоряжении у человека . Этот способ используют в крупнейших городах страны — в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской, Ленинградской, Амурской, Владимирской, Иркутской, Калужской, Кировской областях , всего в 15 субъектах, напомнили «Известиям» в Российском экологическом операторе (РЭО).

В Минприроды «Известиям» подчеркнули, что окончательное решение по этому вопросу будет за субъектами России, это предусмотрено действующим законодательством .



«Известия» направили запросы во все регионы РФ.

В Магаданской области плату за вывоз мусора рассчитывают по количеству зарегистрированных в квартире человек — это вполне справедливо , уверены в регионе, так как накапливают мусор не метры, а люди, сказали «Известиям» в местном правительстве. Расчет в зависимости от площади жилья делает невозможным перерасчет, например, если человек «уехал на пару недель в отпуск, мусор не копит, но сэкономить на этом не получится: плату берут с квадратов» .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В Тульской области согласны с коллегами, ведь «мусор производят люди, а не квадратные метры», хотя в регионе есть сложности при расчете по этой методике — нужно выявлять фактически проживающих в помещении граждан . А вот в правительстве Калужской области отметили, что учет площади — более справедливый подход. В таком случае «используется объективный параметр, он исключает необходимый расчет индивидуального потребления и обеспечивает равный подход ко всем собственникам и пользователям жилых помещений» , сказали там.

В РФ есть ограничения на оборот персональных данных, напомнили редакции в правительстве Орловской области. Это значит, что установить фактическое количество проживающих объективно сложно. Тогда как информация об общей площади жилых помещений более доступная , ее можно использовать для начисления платы за коммунальную услугу, добавили там.

В Брянской области не поддержали переход на норматив, который зависит от площади жилья. « Это не отображает точную картину образования твердых коммунальных отходов в помещении, так как их объем зависит от количество лиц, проживающих в помещении, а не от квадратных метров », — добавили в местном правительстве.

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В правительстве Самарской области уверены, к примеру, что оплата вывоза мусора исходя из числа живущих в квартире может увеличить сумму за услугу для многодетных семей, которые живут на маленькой площади .

Как регионам поможет переход на новую систему

Большая часть субъектов сейчас ведет расчет платы за вывоз мусора в зависимости от количества человек в жилом помещении , отметила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева. Принцип учета квадратных метров обычно применяют в областях с высокой миграцией, когда посчитать число реально проживающих людей в квартире или доме достаточно сложно.

— Какой подход более рациональный — сказать тяжело, ведь оба способа представляют усредненные значения, поэтому люди недовольны: они в судах доказывают, что существующие системы платы несправедливы . Пока страна не перейдет на индивидуальный учет мусора, когда отходы каждого человека взвешивают на площадке с контейнерами, ситуация вряд ли изменится, — сказала депутат «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По данным Росреестра, около 20% населения России имеет второе жилье, у половины из них — это дом , напомнила «Известиям» замгендиректора группы «ЭкоЛайн» (развивает два региональных оператора по вывозу мусора) Елена Вишнякова. Если расчет стоимости услуги вывоза отходов делать по количеству зарегистрированных в жилом помещении людей, то можно предположить, что около 20% россиян могут выпасть из этого процесса .

— Вполне вероятно, что во второй квартире никто не прописан, но там проживают арендаторы, причем, скорее всего, плотно . Нужно учитывать, что сейчас без прописки живет огромное количество людей. И примерно столько же людей используют сервисы краткосрочной аренды, уже не говоря о том, что в России взрывными темпами растет внутренний туризм , — пояснила эксперт. — В итоге услугу не оплачивает большое число людей, а значит, ее цена будет расти.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Поэтому, уверена Елена Вишнякова, квадратный метр для расчета — единственный справедливый подход для оплаты вывоза мусора . Тем более по этому показателю сейчас высчитывают плату и за другие услуги: например, за отопление, такой же принцип используют при внесении взносов в фонд капитального ремонта , добавила она.

Как изменится плата за вывоз отходов в регионах, если она будет зависеть от площади квартиры, в моменте сложно предположить , сказал «Известиям» глава комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков. Например, если два человека живут на 100 кв. м, то для них плата при новом подходе может подрасти .

— В любом случае надо понимать, что полученные деньги пойдут на развитие системы раздельного сбора мусора и его дальнейшей переработки , — сказал эксперт. — Как и многие страны, мы столкнулись с серьезной проблемой скопившегося мусора и его беспорядочным хранением. Поэтому вместо того, чтобы складировать его на полигонах или еще хуже — незаконно на стихийных свалках в лесах, отходы следует разделять и часть фракций перерабатывать в потребительские товары . Для этого следует включить в процесс население, сделать для людей выгодным процесс раздельного накопления отходов . Но пока этот вопрос полностью не решен.

Фото: ИЗВЕСТИЯ