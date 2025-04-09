«Разговор с Шараповой мне очень помог»

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева в разговоре с «Известиями» и «Спорт-Экспрессом» призналась, что готова продолжить эксперимент с совместными выступлениями в миксте с многолетним лидером нашего мужского тенниса Даниилом Медведевым. Также спортсменка рассказала о своей подготовке с известным испанским тренером Кончитой Мартинес и разговоре с Марией Шараповой на Уимблдоне.

Не очень жду 18-летия, потому что не хочу стареть

— 29 апреля вам исполнится 18. С какими эмоциями ждете этой даты и каких подарков ожидаете от родителей, Кончиты Мартинес и вообще своей команды?

— Не очень жду 18-летия, потому что не хочу стареть! И не хочу быть уже взрослым человеком. И подарков особо не жду, потому что, надеюсь, в этот момент еще буду играть на турнире в Мадриде. Сама для себя постараюсь сделать подарок, то есть хорошо там сыграть. А если выпадет матч прямо в день рождения — выиграть его. Не знаю, будем ли мы праздновать по-серьезному. Но, скорее всего, да, потому что моему папе в тот же день исполнится 50. Поэтому, может быть, что-то придумаем, куда-то сходим. Но не уверена, что будет прямо много-много подарков.

— Один из главных, который вы себе недавно сделали, — это победы в полуфинале и финале Индиан-Уэллса над Игой Свентек и Ариной Соболенко. Они — две первые ракетки мира последних лет. Чему хотели бы у них научиться?

— Мне нравится то, что в каждом матче, на который Соболенко выходит, она прет, давит. Я против нее уже несколько раз играла в этом году, и это чувствуется. Может быть, такой манере поведения на корте у нее стоит научиться. У Свентек мне нравится, как профессионально она ко всему подходит. Я и сама с нею тренировалась — разница чувствуется. Там много есть чему учиться. Посмотрим!

— Менее чем за 48 часов вы сначала обыграли Соболенко в решающем матче Индиан-Уэллса, а потом предстали перед прессой на другом конце Америки, в Майами. Как прошли для вас эти два дня?

— Сначала — церемония награждения, общение с журналистами. Потом мы пошли в ресторан, хорошо поели, много говорили. Затем — сборы в дорогу. Подъем в три утра, чтобы ехать в аэропорт. Наш рейс был в шесть, и перелет продолжался почти весь день. Прилетели в 18:30 по востоку Америки, сразу поехали в гостиницу. Потом было чуть-чуть времени сходить в супермаркет и кое-что купить, затем — ужин с мамой и сон. С утра до встречи с журналистами уже успела потренироваться.

— Перед успешными турнирами у вас бывает ощущение, что они такими и получатся, или наоборот?

— Судя по недавней истории с Дубаем, наоборот. Перед этим был турнир в Дохе, где я быстро проиграла (во втором круге 46-й ракетке мира из Словакии Ребекке Шрамковой. — «Известия»), и мне сложно было с этим примириться. К счастью, была возможность сосредоточиться на игре в паре, где мы с Дианой дошли до полуфинала. Это помогло сохранить позитив.

Мы много тренировались в Дохе, много разговаривали с Кончитой. Но, когда приехали в Дубай, я ничего от себя не ожидала, поскольку мой предыдущий результат на этом турнире был не очень хорошим. Настроение было такое, будто я буду выступать просто ради игры. Мне кажется, так происходит всегда: когда ты ничего от себя не ждешь, это заканчивается одним из лучших турниров в твоей жизни.

Мое имя, по-моему, как-то связано с миртовым деревом

— У вас необычное и красивое имя. Мама говорила вам, как его придумала?

— Мама рассказывала, что они долго думали. Но когда назвали Эрику Эрикой, то решили, что вторая девочка не может быть просто Катей или Аленой, нужно что-нибудь интересное и необычное. Его мама и придумала. Не знаю, как они с папой вообще нашли это имя, но, по-моему, это как-то связано с миртовым деревом, точно не помню. Если честно, я всегда немного ревновала, потому что имя Эрика мне нравилось больше моего. Потому что у нее красивый автограф, который можно вывести благодаря букве Э. А у меня с буквой М так вывести не получается, и из-за этого я немного злилась. Но мне очень нравится мое имя, и я рада, что родители так необычно нас назвали.

— Вы рассказывали, что после побед можете с мамой сходить в ресторан и вкусно поесть. Что значит для вас «вкусно»? Какие блюда вы себе разрешаете и в каких отказываете?

— В целом стараюсь питаться правильно, здоровой пищей. Конечно, иногда, когда прямо сильно хочется, не запрещаю себе съесть какой-нибудь десертик, шоколадку. А под «вкусно покушать» имею в виду сходить в ресторан, съесть какой-нибудь классный стейк или просто что захочется! То есть, если мне захотелось пасту, съем ее, стейк — так стейк. Но я должна быть в хорошем ресторане и получить большое-большое удовольствие от еды.

— Недавно Мария Шарапова сказала, что персонально за вас болеет. Как сложилось ваше общение с нею на Уимблдоне в прошлом году, и можно ли назвать ее примером для вас, чего можно добиться в этом возрасте?

— Конечно, теннис сейчас поменялся, но на сто процентов могу сказать, что она пример для подражания для многих, в том числе и для меня. Очень впечатляет и то, как она вела себя на корте с самого начала карьеры и как играла. Пересматриваю сейчас некоторые матчи — в частности, когда Мария выиграла финал US Open у Жюстин Энен (в 2006-м, когда Андреева еще не родилась. — «Известия»). Смотрела всю игру, которая почему-то попалась мне на YouTube. Всё, что я увидела — и по игре, и по поведению, — произвело на меня большое впечатление. Поэтому и говорю, что она есть и будет для меня одним из примеров.

На Уимблдоне мы с нею поговорили недолго, но я спрашивала те вещи, которые были важны для меня. Мне было интересно понять, как она с этими вещами справлялась на протяжении карьеры. Разговор с нею мне во многом помог. После него я стала чуть-чуть по-другому думать про свою карьеру и лучше осознавать некоторые моменты. Рассказывать о них подробнее не буду, хочу оставить это при себе. Но наш разговор в Лондоне оказался для меня очень полезным.

— В отличие от Шараповой или Соболенко, вы сейчас на корте почти никогда не кричите при ударах. Сдерживаете себя или это какое-то естественное состояние?

— Скорее естественное. Потому что, когда я пыталась издавать больше криков при ударе, меня это даже отвлекало. Сейчас в целом издаю небольшой звук, когда бью по мячу, но он не такой громкий. Мне это помогает, как-то выдыхаю. Поэтому маленький — совсем чуть-чуть — крик всё-таки присутствует.

На турнирах мы живем в одной комнате с Эрикой

— Кто для вас из нынешних российских теннисисток ближе всех в туре? Помимо сестры и Шнайдер, конечно.

— В целом со всеми нашими девчонками мы здороваемся, можем парой теплых слов перекинуться. Но самые близкие отношения, с кем могу прямо поговорить о чем-нибудь, — это, понятно, сестра, Диана, Даша Касаткина и, может быть, Настя Павлюченкова с Настей Потаповой.

— Как по мере ваших успехов меняются отношения со старшей сестрой? Слушаете ли вы ее советы и продолжает ли она вам советовать? Или теперь уже вы ей?

— Мы даем друг другу советы. Понятно, обе играем, и она проходила через что-то, через что еще не проходила я. Иногда советуем что-то друг другу про наших соперниц, если она с моей играла или наоборот. Мы всегда помогаем и поддерживаем друг друга.

— Правда ли, что по-прежнему селитесь вместе?

— Да, на турнирах мы живем в одной комнате. Нам так комфортно, мы о многом разговариваем и проводим вместе много времени.

— Не хотите привлечь ее к вашим совместным тренировкам со Шнайдер?

— Тренироваться втроем я не очень люблю, поэтому... не знаю. А добавлять еще какого-то игрока — тоже не очень.

— Был ли кто-то из зарубежных теннисисток, кто помог вам на самом начальном этапе профессиональной карьеры?

— Прорывным турниром для меня стал в 2023 году Мадрид, где я проиграла в 1/8 финала. И даже, по-моему, еще по ходу соревнований я получила сообщение от Бьянки Андрееску. Она была первой и, по-моему, единственной, кто написал, что если я нуждаюсь в любом совете и любой поддержке, то всегда могу к ней обратиться. И после недавней победы в Индиан-Уэллсе она мне снова написала и поздравила, сказав очень приятные слова. Поэтому с удовольствием называю ее имя.

— В Майами нашумел эпизод, в котором Марта Костюк подала с руки матчбол в матче с Анной Блинковой. Как вы к этому относитесь?

— Это ее выбор, как подавать. Марта захотела подать с руки, и даже не знаю, как это комментировать. Вроде она извинилась. Подала и подала.

— То есть не считаете это каким-то осознанным унижением соперницы?

— Я бы не сказала.

Надеюсь, что на Открытом чемпионате США получится сыграть микст с Медведевым

— Как у вас дела с учебой?

— Немного сложновато. Сейчас учусь в 11-м классе интернет-школы. У меня есть дедлайны, к которым мне нужно успеть сдать все предметы. В целом могу сказать, что всё это совмещаю с игрой неплохо, поэтому пока ни на что не жалуюсь.

— Как судьба свела вас с Кончитой Мартинес, и что она в вас почувствовала такого, что вы смогли настолько успешно сработаться?

— Когда мы с нею тренировались в первый раз, было немного неловко. Никто не знал: говорить что-то, не говорить? Но с тренировками вся эта неловкость прошла. На первом же турнире, который играла с нею, мне сразу стало очень комфортно, как будто знала ее долго-долго. С того момента почувствовала, что наше сотрудничество может быть долгим. Очень благодарна своей команде, которая помогла мне найти такого тренера. И постараюсь сделать всё возможное, чтобы мы с Кончитой работали как можно дольше.

— В каком главном компоненте игры вам нужно прибавлять?

— Любой игрок на этот вопрос ответит, что везде надо прибавлять по чуть-чуть. Я тоже во всём хочу улучшить свой теннис, но, наверное, особенно хотела бы играть поактивнее в одиночке, выходить к сетке. В том числе и поэтому играю пару — чтобы развить все стороны игры. И в паре у нас с Дианой получается очень неплохо. Надеюсь, что смогу перенести это в одиночку.

— Даниил Медведев сказал мне, что еще хотел бы поиграть с вами в миксте, пусть на Олимпиаде в Париже вы с ним вылетели в первом круге. А вы с ним? Как вообще сложились ваши работа и общение?

— Конечно, я очень рада поиграть с ним в миксте! Получаю от этого много удовольствия. На Олимпиаде это вышло, может, не очень успешно, но надеюсь, что на Открытом чемпионате США получится. Мы уже договорились, что там снова сыграем вместе. У нас может быть хороший тандем.

— У вас прекрасный английский. Как дела с другими языками?

— Учу французский. Могу сказать, что понимаю на нем практически всё, но, когда говорю, испытываю некоторые проблемы, поскольку не хватает лексики. Пытаюсь учить испанский, потому что мой тренер — испанка, пусть и говорящая по-английски. Иногда она обращается ко мне по-испански, и я почти всё понимаю, хоть, конечно, и не так, как на английском. Ответить ей толком не могу, но знаю, что она имеет в виду, а отвечаю по-английски. В общем, на одном языке говорю, учу одновременно еще два, но не представляю, насколько успешным получится такое совмещение.

— Какой турнир и город вы бы назвали лично для себя любимыми?

— Все люблю! Особенно турниры Большого шлема, там обстановка такая крутая! А из городов — Мельбурн, чувствую себя там очень комфортно. Также нравится и Мадрид, и играю там вроде неплохо, тьфу-тьфу-тьфу.