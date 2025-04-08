Эксперт спрогнозировал глубокий экономический кризис на Украине

Украина находится в состоянии глубокого экономического кризиса, а прогнозировать стагфляцию в таких условиях бессмысленно. Таким мнением в беседе с «Известиями» 8 апреля кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Страна уже де-факто находится под внешним управлением, погрязла в долгах, а ее способность выплачивать их держится лишь на новых кредитах. Финансовыми ухищрениями Украину искусственно удерживают от дефолта, поэтому говорить о стагфляции даже трудно», — отметил он.

По его словам, украинская экономика существует только за счет «внешнего шприцевания» — финансовой поддержки Запада. Что-то производится и выпускается, но всё это исключительно за счет иностранных вливаний.

Кроме того, эксперт также предупредил о рисках резкого роста инфляции.

«Украина и так в кризисе, но на его фоне может развернуться еще более серьезная инфляция. Стагфляция предполагает умеренную инфляцию при депрессивной экономике, но здесь речь идет о раскрутке ценового кризиса. Такой сценарий вполне вероятен», — подытожил Беляев.

Ранее, 7 апреля, сообщалось, что данные о состоянии экономики Украины демонстрируют тревожную тенденцию, страна находится в шаге от стагфляции. Отмечалось, что по итогам 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырос на 2,9% при ожидаемых 3,4%. Более того, в январе и феврале текущего года темпы роста составили 1,1%.

В феврале доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил «Известиям», что Украина утратила свою самостоятельность, а ее экономика находится в ужасающем состоянии.

По словам эксперта, Украина сейчас рассматривается как территория, которую возможно использовать для обогащения тех или иных стран, и никакие экономические успехи для нее невозможны.