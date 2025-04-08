СМИ сообщили о намерении США вывести до 10 тыс. военных из Восточной Европы
Пентагон рассматривает возможность вывести из Восточной Европы до 10 тыс. военнослужащих США. Об этом 8 апреля сообщил телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников.
«Рассматриваемые подразделения являются частью 20 тыс. человек, которых администрация [бывшего президента США] Джо Байдена развернула в 2022 году для укрепления обороны стран, граничащих с Украиной», — уточняется в публикации.
NBC News отмечает, что вывод американских подразделений усилит опасения стран Евросоюза (ЕС) касательно того, что «Штаты бросают своих давних союзников в Европе, которые считают Россию растущей угрозой».
Как указал телеканал, администрация президента США Дональда Трампа намерена добиваться того, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за собственную оборону, что позволит Соединенным Штатам сосредоточить свои военные ресурсы на Китае и других приоритетах.
Телеканал NBC News 19 марта со ссылкой на источники сообщил о возможном намерении администрации Трампа отказаться от командования силами НАТО в Европе. Согласно информации издания, Америка рассматривает план отказа от роли Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами.
В январе Трамп говорил о том, что не уверен в продолжении спонсирования НАТО, так как Штаты защищают участников блока, а в ответ помощи не получают. По его словам, он будет добиваться, чтобы государства Североатлантического альянса увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП.