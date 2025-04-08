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В Кремле заявили об отсутствии контактов с Японией по мирному договору

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Контактов у России с Японией по заключению мирного договора сейчас нет. Об этом 8 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет. Сейчас никаких контактов с японскими властями нет. Вы знаете, что Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране. <...> Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров», — заявил Песков.

Он также уточнил, что на фоне сохраняющейся позиции Токио слова о желании заключить мирный договор — это одно, а реальное положение дел и меры, принятые японским руководством против нашей страны, — совсем другое.

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В этот же день МИД Японии сообщил, что, невзирая на сложные отношения, японское правительство настроено заключить с Россией мирный договор по вопросу принадлежности Курильских островов. При этом ведомство подчеркивает, что одним из приоритетных направлений остается возобновление программы обмена с южной частью Курильских островов, в особенности посещения бывшими японскими жителями могил своих предков.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил 24 января, что Токио по-прежнему нацелен на заключение мирного договора с Москвой после разрешения разногласий. Таким образом, политик повторил формулировку, которую он уже озвучивал в обращении к законодателям в ноябре 2024 года.

МИД России 20 января заявил, что страна рассмотрит возможность восстановления отношений с Японией, если японская сторона подкрепит инициативы шагами по отказу от недружественных действий. РФ руководствуется тем, что в Японии есть политики, которые осознают вред антироссийского курса, отметили в ведомстве.

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