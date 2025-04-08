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МИД Японии заявил о намерении сохранить участие в энергопроектах на Сахалине

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Япония планирует сохранить участие в нефтегазовых проектах, реализуемых на Сахалине, поскольку они важны для энергетической безопасности страны. Это следует из ежегодного доклада МИД Японии «Синяя книга по дипломатии», распространенного 8 апреля пресс-службой ведомства.

«Правительство Японии придерживается политики сохранения своих интересов в проектах по разработке нефти и природного газа «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в России, поскольку эти проекты важны для энергетической безопасности Японии с точки зрения обеспечения стабильных поставок в средне- и долгосрочной перспективе», — говорится в докладе.

Кроме того, в документе отмечается, что невзирая на сложные отношения, японское правительство настроено заключить с Россией мирный договор по вопросу принадлежности Курильских островов.

«Правительство сохраняет приверженность решению проблемы северных территорий (так в Японии называют южные Курильские острова России. — Ред.) и заключению мирного договора», — следует из публикации.

При этом ведомство подчеркивает, что одним из приоритетных направлений остается возобновление программы обмена с южной частью Курильских островов, в особенности посещения бывшими японскими жителями могил своих предков.

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В опубликованном докладе прошлого года японское правительство также сообщало о намерении сохранить долю в нефтегазовых проектах РФ. Тогда в ведомстве отмечали, что Япония стремится уменьшить зависимость от угля и нефти России.

«Сахалин-1» — один из крупнейших инвестиционных шельфовых проектов в РФ. Он предусматривает разработку морских нефтегазовых месторождений — Чайво, Одопту-море, Аркутун-Даги и Лебединское, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.

«Сахалин-2» — еще один крупный комплексный нефтегазовый проект, в рамках которого работает нефтегазовая инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Проект осваивает два месторождения в Охотском море.

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