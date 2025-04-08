Украинская армия с 2022 года располагает секретным штабом для планирования операций совместно с западными союзниками, включая США, в немецком городе Висбаден. Об этом 8 апреля заявил экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

«На прошлой неделе много говорили о Висбадене. Этот штаб действительно стал нашим с партнерами секретным оружием в планировании операций и формировании потребностей для их реализации», — написал Залужный на своей странице в Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

Он уточнил, что в штабе прорабатывалось проведение военных операций украинских войск, определялись потребности ВСУ в западном оружии, а также через этот пункт передавали различную информацию в Вашингтон и другие столицы стран НАТО.

В сентябре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО координируют удары ВСУ по гражданским целям в России. По его словам, задачами Киева является уничтожение жилых домов, энергетической и промышленной инфраструктуры, а также социальных объектов.