В УФСИН опровергли сообщения о фуршете в честь выхода Ефремова по УДО

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Белгородской области 8 апреля сообщили «Известиям», что информация о том, что актер Михаил Ефремов организует в ИК-4 фуршет заключенным перед выходом по УДО, не соответствует действительности.

«УФСИН России по Белгородской области сообщает, что информация, опубликованная в ряде СМИ и Telegram-каналах о якобы организации в исправительном учреждении М. Ефремовым фуршета, не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что артист планирует отметить освобождение фуршетом, где предполагается присутствие заключенных, с которыми у артиста сложились дружеские отношения.

Адвокат Ефремова Юрий Падалко 24 марта заявил, что актер выйдет из колонии 9 апреля, а потом будет лечить болезнь легких. Кроме того, 24 апреля Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об УДО артиста. Ефремову до конца фактического срока наказания запретили водить автотранспорт и менять место жительства без предупреждения.

Актер отбыл половину срока и уже почти год имел право подать заявление на досрочное освобождение. Без него 61-летний артист, испытывающий проблемы со здоровьем, не смог бы выйти на свободу раньше 2027 года.