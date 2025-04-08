Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-27» стартовала с космодрома Байконур утром во вторник, 8 апреля.

Корабль доставит участников 73-й основной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). В ее состав вошли космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джонатан Ким.

Полет до МКС пройдет по двухвитковой схеме сближения. Ожидается, что корабль пристыкуется к модулю «Причал» российского сегмента станции примерно в 12:04 мск.

Ранее в этот день туристы, посетившие космодром Байконур, поприветствовали перед стартом членов экипажа космического корабля «Союз МС-27». Как рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков, космонавтов встречали в момент, когда они шли по дороге от гостиницы до автобуса. Длина их пути составила всего 70 м.