Два человека пострадали в результате пожара в квартире в Санкт-Петербурге
В результате пожара в квартире в Василеостровском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом 8 апреля сообщили в главном управлении МЧС России по городу.
«В трехкомнатной квартире происходило горение в комнате и в коридоре на общей площади 20 кв. м. <…> В результате пожара пострадали два мужчины, госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Возгорание было ликвидировано в 04:38. Из опасной зоны эвакуировали 15 человек. Для тушения пожара привлекались 17 человек личного состава от МЧС и четыре единицы техники.
7 апреля стало известно, что мужчина пострадал в результате возгорания балкон в квартире-студии в Московском районе Санкт-Петербурга. Он госпитализирован в медицинское учреждение