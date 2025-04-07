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В Санкт-Петербурге в результате пожара пострадал мужчина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Московском районе Санкт-Петербурга загорелся балкон в квартире-студии, в результате пострадал один человек. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по региону.

«В результате пожара пострадал мужчина, [он] госпитализирован в медицинское учреждение», — написала пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Пожар начался 6 апреля в 23:26 (местное время, совпадает с мск) и уже 7 апреля в 00:33 был устранен, уточнили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Там добавили, что над тушением огня работали 15 специалистов и три единицы техники МЧС России.

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Причиной масштабного пожара мог стать взрыв газового баллона

Ранее, 6 апреля, сообщалось, что в городе Щучье Курганской области двое мужчин погибли в результате пожара, надышавшись угарным газом при возвращении в горящий дом за ценными вещами. По предварительным данным, огонь вспыхнул в результате короткого замыкания телевизора.

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