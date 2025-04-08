Реклама
Прямой эфир
Общество
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских в Чечне
Общество
В России внесут все многоквартирные дома в единую базу
Политика
Лавров указал на кризис концепции евро-атлантической безопасности
Общество
Роспотребнадзор наложил на «Светофор» штрафы в размере 1,3 млн рублей
Мир
Путин поблагодарил Лукашенко за предотвращение ввоза в РФ крупной партии взрывчатки
Мир
В МИД Узбекистана рассказали о привлечении российских инвестиций в туротрасль
Происшествия
Массовое ДТП с участием 15 автомобилей произошло в Брянске
Спорт
«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина
Общество
Роспотребнадзор сообщил о снижении за неделю заболеваемости ОРВИ и гриппом на 8,9%
Экономика
В ЦБ РФ указали на рост международной сети приема карт «Мир»
Мир
МИД Ирана предупредил о жестком ответе на возможную атаку США и Израиля
Экономика
В России распространяется майнер под видом Microsoft Office
Общество
Светомузыкальное шоу прошло в дагестанском Дербенте в честь рекорда Овечкина
Мир
В ШОС допустили объединение рынка с БРИКС
Происшествия
Четыре мирных жителя пострадали за сутки в результате атак ВСУ по территории ДНР
Общество
Страховщики зафиксировали всплеск угонов авто в 2025 году
Мир
Трамп заявил о хороших обсуждениях с Нетаньяху по вопросу двусторонней торговли
Сюжет:

Синоптики спрогнозировали снег и мокрый снег в Москве 8 апреля

Гидрометцентр: 8 апреля в Москве ожидается снег, мокрый снег и гололедица
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Облачно, осадки в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, гололедица, местами снежные заносы — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 8 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от –1 до +1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до –5.

В Московской области днем ожидается от –1 до +4 градусов, а ночью температура может упасть до –8.

Ожидается северо-восточный и северный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 740–741 мм ртутного столба.

Аномально плохая погода в апреле: опубликован прогноз на весь месяц и Пасху
Температура воздуха в регионах будет сильно меняться день ото дня

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 7 апреля рассказала «Известиям», что практически всю неделю погоду в Москве будет определять холодный циклон. Впрочем, по ее словам, на следующей неделе температура воздуха начнет подниматься до положительных значений.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025