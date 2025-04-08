Синоптики спрогнозировали снег и мокрый снег в Москве 8 апреля

Облачно, осадки в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, гололедица, местами снежные заносы — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 8 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от –1 до +1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до –5.

В Московской области днем ожидается от –1 до +4 градусов, а ночью температура может упасть до –8.

Ожидается северо-восточный и северный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 740–741 мм ртутного столба.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 7 апреля рассказала «Известиям», что практически всю неделю погоду в Москве будет определять холодный циклон. Впрочем, по ее словам, на следующей неделе температура воздуха начнет подниматься до положительных значений.